Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Он назвал это терактом

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Президент России Владимир Путин заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — это спецслужбы Украины, сообщает «Интерфакс».

«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — сказал Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Видео с заявлением Путина опубликовало радио «Маяк».

Глава СК сообщил на встрече с Путиным, что после взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте (статья 205 УК РФ). По словам Бастрыкина, к произошедшему причастны «граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта». Он добавил, что СК дал ФСБ и МВД поручения об оперативно-розыскной деятельности.

Президент России впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

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