Война Двести восемьдесят второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 декабря ноября читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Европейская авиастроительная корпорация Airbus собирается в течение нескольких месяцев отказаться от российского титана. Об этом сообщил глава ее оборонного и космического подразделения Михаэль Шольхорн.
«Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет. <…> На данный момент Airbus все еще закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — сказал Шольхорн.
До российского вторжения в Украину компания Airbus покупала 65% необходимого ей титана в России.
Зеленский заявил, что в Украине планируют запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил, чтобы правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект «о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ», заявил президент Украины в видеообращении вечером 1 декабря.
По словам Владимира Зеленского, СНБО поручил государственной службе по этнополитике и свободе совести провести религиоведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церковью (УПЦ) «на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом».
Также СНБО поручил проверить, насколько законно религиозные организации используют имущество, которое находится в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике (на территории Киево-Печерской лавры).
На платформе Google Arts & Culture открылась специальная страница «Украина рядом» (Ukraine is Here), посвященная сохранению и популяризации украинской культуры.
Проект был подготовлен корпорацией в партнерстве с министерством культуры Украины и крупнейшими музеями страны. Работу над ним начали еще пять лет назад, сейчас он стал особенно актуален из-за войны. Иностранные туристы пока не могут свободно приехать, чтобы познакомиться с культурным наследием и достопримечательностями Украины. А в ходе боевых действий многие исторические памятники, музеи, архивы, библиотеки, религиозные и прочие культурные объекты уже оказались повреждены или разрушены.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Александр Лукашенко не собирается вступать в войну в Украине и создает информационный фон, чтобы противостоять давлению России, считают в американском Институте изучения войны (ISW).
Эксперты ISW делают такой вывод на основе публичных заявлений самого Лукашенко (накануне он заявил о попытках Украины втянуть в войну страны НАТО), министра обороны Беларуси Виктора Хренина, а также представителя военной разведки Украины Вадима Скибицкого (по их словам, Беларусь сейчас не готовится к войне).
Целями заявлений белорусской стороны, считают в ISW, являются:
- создание напряженности на белорусско-украинской границе, которое вынудило бы украинское командование держать поблизости группировку войск.
- попытка убедить общество в том, что белорусские военные должны оставаться на территории страны для защиты от предполагаемой агрессии НАТО и предотвращения провокаций вдоль границ.
Вступление Беларуси в войну в Украине ISW по-прежнему называет «крайне маловероятным».
Ночью российские войска обстреляли Запорожье. По словам главы областной администрации Александра Старуха, целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры города. В результате удара возник пожар. Жертв, по предварительным данным, нет.
Британский Королевский институт объединенных служб (RUSI) выпустил доклад, посвященный анализу первых нескольких фаз полномасштабной войны между Россией и Украиной, пришедшихся на февраль-июль 2022 года, то есть на тот период, когда ВСУ еще не вели наступательных операций на фронте.
Авторами доклада стали исследователи RUSI Джек Уотлинг, Ник Рейнолдс и Александр Данилюк (в прошлом был советником руководителей министерства обороны и Службы внешней разведки Украины), а также бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский.
Доклад состоит из пяти глав. В первых двух описывается план вторжения России (в том виде, в котором он был изложен в приказах и инструкциях, отданных ряду подразделений вооруженных сил РФ и позже захваченных ВСУ) и исходные позиции Украины. В третьей главе описаны фазы войны, длившиеся с февраля по июль 2022 года. Четвертая и пятая главы посвящены анализу действий российской армии и рекомендациям для армии Великобритании. В этом тексте «Медуза» пересказывает главное содержание исследования.
Президент США Джо Байден на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о намерении привлечь Россию к ответственности за вторжение в Украину: «Президент Макрон и я решили, что будем продолжать совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности и смягчить глобальные последствия путинской войны для остального мира».
Франция ранее заявила о работе над созданием спецтрибунала из-за действий Россий в Украине.
При этом Байден также сказал, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, но только если он «действительно покажет заинтересованность в прекращении войны в Украине». Пока Байден, по его словам, этого не видит.
Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что жители города могут остаться без отопления до весны в случае новых обстрелов города
«Если в течение 24 часов при температуре -5°C (на улице) не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно», — цитирует Кличко издание «Украинская правда»:
По словам мэра Киева, в таком случае температура в квартирах киевлян очень быстро может достичь температуры воздуха на улице. При этом Кличко отметил, что «пункты несокрушимости» — не панацея: «В Киеве на сегодняшний день находятся 3,5 миллиона человек. 430 пунктов обогрева — смешно. И 500 не поможет, и пять тысяч будет мало». Он в очередной раз призвал жителей Киева быть готовыми к различным сценариям, в том числе к худшему.
C начала войны погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих, заявили в офисе Зеленского
«Бесспорно, госпожа Урсула [фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии] ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. У нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они [потери Украины в ходе войны] составляют от 10 до 12,5 -13 тысяч погибших… Да, у нас больше потерь из-за ранений», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По словам советника, оценки по количеству погибших мирных жителей, которые привела глава Еврокомиссии, также неверны. Подоляк отметил, что эта цифра «точно не 20 тысяч», а гораздо больше, особенно с учетом массовых захоронений, найденных на освобожденных ВСУ территориях.
30 ноября в твиттере главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовали ее видеообращение, в котором утверждалось, что с начала российского вторжения в Украине погибли уже свыше 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Позже видео было удалено. Вместо него появился отредактированный ролик, где фраза о потерях отсутствует.
Сегодня 282-й день войны между Россией и Украиной. Мы продолжаем ежедневную хронику этого конфликта.
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