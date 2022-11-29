«Они понимали, что не спасают ценности, а просто их воруют» Перед отступлением из Херсона россияне разграбили музеи и могилу князя Потемкина

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В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу распорядился оставить Херсон и перебросить войска на левый берег Днепра. Для оккупационных властей такое решение не стало неожиданным: перед отступлением они успели вывезти из Херсона многие экспонаты краеведческого и художественного музеев, а также останки одного из основателей города князя Григория Потемкина. Журналисты украинского издания «Ґрати» рассказали, как россияне похитили исторические ценности.

Во второй половине октября, накануне российского отступления из Херсона, оккупационные власти начали «эвакуировать» исторические ценности из города. Одними из первых из Херсона увезли памятники полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову, чтобы «сохранить их от обстрелов ВСУ». Позднее стало известно, что россияне для «сохранности» также забрали останки князя Григория Потемкина, фаворита императрицы Екатерины II и одного из основателей Херсона, которые хранились в склепе в Свято-Екатерининском соборе.

По словам священника, служащего в соборе, к моменту разграбления гробницы россиянами от скелета Потемкина остались лишь фрагменты, поскольку останки князя как минимум дважды подвергались осквернению: в первый раз это случилось при императоре Павле I, когда тот распорядился выкинуть из усыпальницы останки фаворита матери, а во второй раз — после революции 1917 года, когда большевики устроили в соборе музей атеизма, где череп князя выставлялся в качестве экспоната.

После того как собор вернули церкви, священнослужители регулярно зажигали свечи в склепе возле гроба Потемкина и молились за упокой души князя. По словам священника, сотрудники оккупационной администрации часто приходили в собор и даже водили сюда делегации российских чиновников, пока 25 октября они не потребовали отдать им гроб с останками Потемкина — его забрали в тот же день.

«Они опасались за их сохранность. Это, конечно же, беспочвенно. Это они сейчас такие все имперцы, а в советское время им было наплевать. Мы видим очень противоречивое поведение тех, кто увез с собой эти останки, которые представляют историческую ценность. Потому что только при независимой Украине был почет и уважение для исторического прошлого», — сказал священник.

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Примерно в это же время оккупационные власти приступили к «эвакуации» экспонатов Херсонского краеведческого музея.

По словам секретаря музея Елены Еременко, еще в первый день российского вторжения сотрудники предлагали директору музея Татьяне Братченко спрятать экспонаты в хранилище, однако она решила, что в этом нет необходимости. «Потом пришли русские, и директриса начала с ними сотрудничать. По моим данным, сейчас она в Крыму», — сказала секретарь.

О том, кто и когда вывозил экспонаты, Еременко знает со слов охранников, поскольку сама она ушла из музея в мае, когда Братченко объявила о решении сотрудничать с оккупационными властями. Еременко рассказала, что коллекцию музея вывозили в два захода в конце октября. Для этого, говорит она, россияне использовали грузовики с надписями «МЧС России».

«Куда вывезли — никто ничего не знает. У нас же видеоохрана установлена, они даже жесткий диск забрали. Понимали, что не спасают ценности, а просто их воруют», — заключила Еременко.

Оценить общий ущерб Еременко пока не может. По ее словам, россияне вывезли большую часть экспонатов, начиная с украшений, датируемых I веком до нашей эры, до оружия и наград времен Второй мировой войны. Единственным нетронутым залом музея оказался отдел природы, в котором выставлялись чучела животных.

Сейчас, по словам Еременко, сотрудники музея составляют полный перечень украденного в соответствии с инвентарными книгами и описями коллекционных фондов. «Мое дело — восстановить всю документацию. СБУ сказала нам — никто от возмездия не уйдет, не переживайте», — добавила Еременко.

Помимо краеведческого музея от оккупационных властей сильно пострадал Херсонский художественный музей. Его директор Алина Доценко рассказала журналистам, что в начале вторжения сотрудники музея надеялись вывезти коллекцию в безопасное место, однако, когда стало очевидно, что осуществить задуманное не удастся, она решила закрыть музей. Всем, кроме самых доверенных сотрудников, она сказала, что успела вывезти коллекцию из города.

По словам Доценко, российские военные впервые пришли в музей 1 марта с расчетом обустроить в здании огневую точку, но, осмотрев помещение, отказались от этой идеи.

В следующий раз Доценко общалась с оккупационными властями 4 мая, когда те просили ее организовать выставку на 9 Мая. Доценко отказалась, объяснив это тем, что музей выехал, а экспонаты перевезли. В ответ сотрудник оккупационной администрации попросил организовать выставку из экспонатов, которые остались. Когда Доценко вновь отказала, он посоветовал ей брать пример с директора краеведческого музея Татьяны Братченко. В конце разговора он заявил, что Доценко необходимо явиться в прокуратуру. После этого она уехала из города и вернулась в Херсон только 17 ноября, уже после его освобождения украинской армией.

По словам Доценко, все время своего отсутствия она поддерживала связь с сотрудниками музея и охранниками. Она рассказала, что в мае-июне в музей начали приходить представители оккупационной администрации. Доценко отмечает, что их визитам содействовали сотрудники музея, которые решили сотрудничать с российскими властями.

19 июля россияне решили взломать помещения фондов музея. Тогда же в музей пришла некая Наталья Леонидовна, назначенная оккупационными властями новым директором. Никто из сотрудников музея раньше ее не видел.

Доценко утверждает, что коллекцию музея вывозили с 30 октября по 4 ноября. Для этого россияне задействовали пять КамАЗов, а также несколько автобусов для хрупких экспонатов. «Все украли, собаки», — добавила Доценко.

Через три дня после вывоза коллекции Херсонского художественного музея его сотрудники при помощи соцсетей выяснили, что как минимум часть картин оказалась в Центральном музее Тавриды в Симферополе. Где находятся остальные экспонаты, неизвестно.

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