Российские войска ушли из Херсона, подорвав мост через Днепр Главное о том, что происходит на фронте

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Российские войска ушли с правого берега Днепра. Минобороны РФ сообщило, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена в 5:00 мск.

Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено.

Государственное российское агентство РИА Новости опубликовало видео, снятое, как утверждается, на Антоновском мосту в Херсоне, соединяющем правый и левый берег Днепра. На записи корреспондент агентства сказал, что в ночь на 11 ноября правый берег покинули «последние части российских войск». На видео показана колесная техника, которая едет по мосту. По словам корреспондента, тяжелая техника, в том числе танки и БМП, ехали по понтонной переправе возле моста.

«Военкор» ВГТРК Александр Сладков сообщил утром 11 ноября, что за трое суток с правого берега Днепра на левый вывели 20 тысяч человек личного состава и 3,5 тысячи единиц военной техники.

Еще в 4:00 мск 11 ноября в оперативном командовании «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины говорили, что Россия продолжает перемещать военных и технику между двумя берегами Днепра, строит рубежи обороны на левом берегу и обстреливает позиции ВСУ на правом. Там отметили, что украинские войска продолжают двигать линию фронта ближе к левому берегу, а российские силы «экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы». Вечером 10 ноября представитель группы войск «Юг» Наталья Гуменюк говорила, что ВС РФ частично вывели войска, но часть подразделений и техники остается на правом берегу Днепра.

При этом около 11:30 мск председатель назначенного Россией правительства аннексированной Херсонской области Сергей Елисеев, который находится в Симферополе, сообщил «Интерфаксу», что с правого берега Днепра продолжается вывод российских сил.

Антоновский мост в Херсоне разрушен. Утром 11 ноября российские провластные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан взрыв на Антоновском мосту (подтвердить подлинность этого видео и дату его съемки невозможно). Также, по сообщениям российских СМИ, разрушен расположенный рядом железнодорожный мост (это не подтверждено). Взрыв на Антоновском мосту, как пишут «патриотические» телеграм-каналы, стал «сигналом» к тому, что вывод российской группировки с правого берега завершен.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и авторы телеграм-канала «Смотри» опубликовали видеозаписи, снятые непосредственно на мосту, а украинский телеканал «Суспільне» — фотографию моста, сделанную местным жителем. Коц говорит, что разрушены два пролета моста. На фотографии «Суспільне» видно, что мост получил значительные повреждения у правого берега, а также в центре конструкции.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска с правого берега Днепра. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, которое вышло вечером 10 ноября. Резников заявил, что на тот момент в Херсонской области якобы находились 40 тысяч российских военных, в том числе в Херсоне, вокруг города и на правом берегу реки Днепр. «Вывести эти войска из Херсона за один день или два дня не так-то просто. Как минимум, (это займет) одну неделю», — сказал министр. Он отметил, что действия России трудно предсказать.

Украинские силы освободили 41 населенный пункт в Херсонской области, сообщил вечером 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский. Он не уточнил их названия и не сказал, за какое время их освободили. Генштаб ВСУ заявил, что на Херсонском направлении 9 ноября ВСУ освободили . 10 ноября украинские военные сообщили, что освободили в Николаевской области Снигиревку — важный логистический узел на правом берегу Днепра. Агентство Reuters опубликовало фотографии, сделанные в освобожденной Снигиревке.

Кремль продолжает считать аннексированную Херсонскую область субъектом РФ, несмотря на отвод войск. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал Песков. Он добавил, что Кремль не считает уход из Херсона унизительным.

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Фото на обложке: Суспільне Херсон