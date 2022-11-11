«Здесь нет и не может быть никаких изменений». Песков заявил, что отход из Херсона не меняет статус аннексированной территории

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Отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса аннексированной Херсонской области. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — цитирует его слова «Интерфакс».

При этом представитель Кремля отказался комментировать сам факт вывода российских войск из Херсона. «Это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль не считает унизительным уход из Херсона, а также не сожалеет о проведенной в Москве церемонии «присоединения» города и других аннексированных территорий к России.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина отдал приказ об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Это решение мотивировалось невозможностью полноценного снабжения города и желанием сохранить жизни российских солдат.

Херсон был единственным областным центром Украины, захваченным российской армией после 24 февраля. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о «вступлении в состав России» оккупированных частей Украины. Среди прочих документы подписывал назначенный Россией глава оккупационной администраций Херсонской области Владимир Сальдо.