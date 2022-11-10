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Сергей Мальгавко / ТАСС

президент России

Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда.

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секретарь генсовета «Единой России»

Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет.

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глава назначенной Россией администрации аннексированной Херсонской области

Действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации.

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замглавы назначенной Россией администрации аннексированной Херсонской области

Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией.

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глава назначенной Россией администрации Херсона

Русский город никто и никогда сдавать не будет. Русские не сдаются!

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Херсон — неотъемлемая часть Российской Федерации. И сдавать или отдавать русский город никто и никогда не будет. От террористических атак неонацистского киевского режима его защищают так же, как и любой другой город России. Все вражеские попытки прорывов пресекаются еще на подступах к глубоко эшелонированным оборонительным позициям наших воинов.

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