Путин (и не он один) говорил, что «Россия в Херсоне навсегда». Теперь она отступает Да-да, вы уже слышали такое — только про Харьковскую область
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Владимир Путин
президент России
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда.
○ ○ ○
Андрей Турчак
секретарь генсовета «Единой России»
Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет.
○ ○ ○
Владимир Сальдо
глава назначенной Россией администрации аннексированной Херсонской области
Действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации.
○ ○ ○
Кирилл Стремоусов
замглавы назначенной Россией администрации аннексированной Херсонской области
Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией.
Александр Кобец
глава назначенной Россией администрации Херсона
Русский город никто и никогда сдавать не будет. Русские не сдаются!
○ ○ ○
Назначенная Россией администрация Херсона
Херсон — неотъемлемая часть Российской Федерации. И сдавать или отдавать русский город никто и никогда не будет. От террористических атак неонацистского киевского режима его защищают так же, как и любой другой город России. Все вражеские попытки прорывов пресекаются еще на подступах к глубоко эшелонированным оборонительным позициям наших воинов.