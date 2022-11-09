Россия отступает из Херсона. Хотя уверяла, что «пришла туда навсегда». Главное Текст обновляется

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Разрушенное здание в поселке Архангельское Херсонской области, 26 октября 2022 года. В поселке находились передовые позиции российской армии, но в начале октября Украина объявила о его освобождении. Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Российские войска отступят из Херсона. Это следует из слов министра обороны России Сергея Шойгу. Он поручил отвести военную технику и личный состав из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу реки Днепр. Именно там расположен Херсон. «Приступайте к отводу войск и примите все меры для безопасной переброску техники, вооружения и личного состава за реку Днепр», — сказал Шойгу.

Шойгу приказал отступить, согласившись с предложением генерала Сергея Суровикина — командующего российскими войсками в Украине. 9 ноября генерал выступил перед Шойгу с докладом, который транслировался в прямом эфире российского телевидения. Суровикин заявил, что в нынешней ситуации полноценное снабжение Херсона невозможно и что целесообразнее всего занять оборону по левому берегу Днепра.

По словам Суровикина, отход с правого на левый берег реки позволит, в частности, сохранить жизни солдат. «Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения», — согласился с ним Шойгу.

Перед объявлением об отходе появились сообщения, что армия РФ подорвала мосты через Днепр. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань 9 ноября заявил, что россияне взорвали пять мостов, ведущих на правый берег Днепра. По мнению Хланя, таким образом Вс РФ решили подготовиться к отходу и замедлить дальнейшее наступление ВСУ на левобережье Днепра. Украинская и российская армии официально подрыв мостов не подтверждали.

Помимо этого, 9 ноября было объявлено о гибели спикера оккупационных властей Херсонской области — Кирилла Стремоусова. Он занимал пост замглавы назначенной Россией администрации области и часто комментировал ситуацию в регионе. 9 ноября областная администрация сообщила, что Стремоусов погиб в ДТП. Областной Минздрав в свою очередь заявил, что официального подтверждения этому пока нет. Но позднее гибель Стремоусова подтвердил его начальник, глава администрации Владимир Сальдо.

Российская армия захватила Херсон 2 марта — через неделю после начала вторжения в Украину.

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