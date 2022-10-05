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Путин подписал законы об аннексии украинских территорий

Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие «договоры о принятии в Российскую Федерацию» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Также Путин подписал федеральные конституционные законы о «принятии в состав РФ» четырех новых субъектов.

Президент также подписал указы о назначении врио новых российских регионов. На эту должность в ДНР назначен Денис Пушилин, в ЛНР — Леонид Пасечник, в Херсонской области — Владимир Сальдо, в Запорожской — Евгений Балицкий.

Госдума приняла законы об аннексии 3 октября, Совет Федерации одобрил их на следующий день. Все это было сделано единогласно.

Аннексия украинских территорий