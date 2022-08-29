Украинская армия заявила о наступлении в Херсонской области. Минобороны России утверждает, что оно «с треском провалилось» Главное о происходящем на юге Украины

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Украинские военные в Донецкой области, 28 августа 2022 года Leo Correa / AP / Scanpix / LETA

В украинской армии заявили о начале давно ожидаемого наступления на оккупированном юге страны. «ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины, в том числе и на Херсонщине», — сказала официальный представитель Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк.

В свою очередь Оперативная группировка войск «Каховка» заявила об отходе с позиций 109-го полка самопровозглашенной ДНР и российских десантников, «которые были его поддержкой». Группировка опубликовала видео, где предположительно, российский военный или боец ДНР говорит, что 29 августа ВСУ «прорвали первую линию обороны». Прорыв подтвердили источники «Украинской правды» и «Громадске», а журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Гуменюк официально подтвердила ему отступление 109-го полка ДНР.

Замглавы Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич написал о начале боев за Херсон, но удалил пост. Кроме того, в украинских телеграм-каналах со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного распространилось сообщение о том, что украинская армия заняла населенный пункт Сухой Ставок в Херсонской области, в 90 километрах от Херсона. Но эта информация появилась в неофициальном канале Залужного и официального подтверждения пока не нашла.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал публичных персон не делать «суперсенсационных заявлений». «Понимаю наши желания и мечты. Но все же предлагаю исходить из осторожного формата комментариев относительно любых наших военных действий…», — заявил он. Гуменюк добавила, что «любая военная операция нуждается в тишине». «Понимая, что таких позитивных новостей люди ждали очень долго, мы могли сообщить новость о том, что действительно начали какие-то действия. Но в дальнейшем очень просим воздержаться и не разгонять эти события, не выискивать дополнительных деталей…», — пояснила она.

Два чиновника из США сообщили CNN, что ВСУ формируют условия для «серьезного контрнаступления». По словам собеседников издания, такие операции являются стандартной практикой перед наступлением и включают в себя удары по складам вооружения, командным пунктам и другим военным целям для подготовки поля боя. На планы наступления повлияло в том числе то, что, по оценке США, Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем предполагалось, добавил в твиттере журналист CNN Джим Шутто со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В подконтрольной России администрации Херсонской области заявили, что реального наступления нет. «Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — заявил ТАСС представитель «администрации» Кирилл Стремоусов. По его словам, «Запад требует [от украинских властей] конкретных действий, а [президент Украины Владимир] Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население».

Трое жителей Херсона рассказали белорусскому изданию «Зеркало», что боев в городе нет. При этом, по их словам, прошедшей ночью чаще обычного были слышны звуки взрывов. Российский военкор Роман Сапоньков рассказал, что побывал в районе села Давыдов Брод на границе Херсонской и Николаевской областей, примерно в 100 километрах от Херсона. Он заявил, что видел, «как десантура с ходу врубается в бой». При этом Сапоньков фактически подтвердил информацию об отступлении части войск: «С утра союзные части выполнили сирийский норматив по драпу. Мобилизированные мужики, мне трудно их обвинять. Затыкали дыру кадровым десантом».

В оккупированной Новой Каховке 29 августа объявили об эвакуации с рабочих мест из-за обстрелов. А украинская сторона также заявила об ударе по машиностроительному заводу в городе Берислав, который находится недалеко от Новой Каховки. По их версии, на заводе была техника и боеприпасы российской армии, а также находились российские военные. Гуменюк призвала жителей оккупированных районов найти укрытие, заявив, что «развитие событий сейчас очень мощное, ситуация динамично меняется».

Минобороны РФ заявило, что украинское наступление провалилось. По версии ведомства, ВСУ наступали на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях, но понесли «большие потери». «В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — утверждает Минобороны. Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке о наступлении ничего не сообщил.

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