В ВСУ заявили о начале наступления в Херсонской области
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Вооруженные силы Украины начали наступление на юге страны, сообщила глава объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк.
«ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины, в том числе и на Херсонщине», — сказала Гуменюк (цитата по «Стране.ua»).
Оперативная группировка войск «Каховка» утверждает, что в ходе боев от своих позиций отошли 109-й полк самопровозглашенной ДНР, а также российские десантники. Группировка войск представила видео, где, предположительно, российский военный или боец ДНР говорит, что 29 августа украинские войска «прорвали первую линию обороны». Подлинность видео не подтверждена.
О прорыве первой линии обороны также сообщили источники «Украинской правды» и «Громадське». Независимого подтверждения этой информации нет.
Российское государственное агенство ТАСС сообщило, что оккупационные власти Херсонской области отрицают «слухи о наступлении ВСУ на Херсон».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.