В ВСУ заявили о начале наступления в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины начали наступление на юге страны, сообщила глава объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк.

«ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины, в том числе и на Херсонщине», — сказала Гуменюк (цитата по «Стране.ua»).

Оперативная группировка войск «Каховка» утверждает, что в ходе боев от своих позиций отошли 109-й полк самопровозглашенной ДНР, а также российские десантники. Группировка войск представила видео, где, предположительно, российский военный или боец ДНР говорит, что 29 августа украинские войска «прорвали первую линию обороны». Подлинность видео не подтверждена.

О прорыве первой линии обороны также сообщили источники «Украинской правды» и «Громадське». Независимого подтверждения этой информации нет.

Российское государственное агенство ТАСС сообщило, что оккупационные власти Херсонской области отрицают «слухи о наступлении ВСУ на Херсон».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Хроника войны

Война Сто восемьдесят седьмой день

Хроника войны

Война Сто восемьдесят седьмой день