Война Сто восемьдесят седьмой день
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В оккупированном Херсоне нанесен удар по воинской части Нацгвардии, где размещаются российские военнослужащие.
Очевидцы и корреспонденты «Суспильне» сообщили о мощных взрывах утром 29 августа. В районе винзавода был виден столб дыма.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
ФСБ утверждает, что установила еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
По данным спецслужбы, это гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения, который якобы прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до преступления.
Он «обеспечил [подозреваемую в убийстве Наталью] Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы».
Дочь философа и публициста Александра Дугина Дарья была убита вечером 20 августа в Подмосковье. Автомобиль, на котором она возвращалась с фестиваля «Традиция», был взорван.
Менее чем через двое суток ФСБ отчиталась о «раскрытии» убийства, обвинив в нем украинские спецслужбы.
Страны Балтии предложили Еврокомиссии внести в восьмой пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по SWIFT. Об этом сообщили в МИД Эстонии.
Ранее ведомство заявляло, что также будет добиваться запрета на поездки россиян в Европу. Страна уже ввела запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами, выданными самой Эстонией.
Утром 29 августа Харьков обстреляли кассетными боеприпасами, утверждают местные власти.
По словам мэра Игоря Терехова, под обстрел попал частный сектор в Киевском районе города. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил об одном раненом мужчине 77 лет.
Накануне вечером Харьков также подвергся обстрелу. В результате были частично разрушены административные здания в центре города.
Фото последствий вечернего обстрела публикует издание «Страна».
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Генсек ООН призвал навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия
«Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда», — написал Антониу Гутерриш в твиттере.
Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца года закроет свое представительство в России. Как пишет «Коммерсант», компания собирается сократить всех сотрудников, в том числе тех, кто осуществляет техническую поддержку оборудования на сетях операторов связи.
Источники газеты допускают, что Ericsson может выделить сервис поддержки в новую компанию, учредителями которой станут российские топ-менеджеры.
Ericsson открыла представительство в России в 1994 году. В компании работают 565 сотрудников. По оценке «Коммерсанта», доля Ericsson на российском рынке телеком-оборудования составляет около 20%. Крупнейшими заказчиками оборудования компании в последние годы были МТС и Tele2.
Министры иностранных дел ЕС вряд ли единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь единогласную поддержку», — заявил он.
В то же время он счел необходимым пересмотреть способы получения визы для некоторых граждан России, в особенности олигархов.
30 августа в Праге состоится неформальная встреча глав МИДов Евросоюза. По сведениям Financial Times, участники встречи поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России.
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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
«День настал, миссия уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позже на этой неделе», — написал гендиректор организации Рафаэль Гросси в твиттере.
На сайте МАГАТЭ сообщается, что миссии агентства предстоит оценить физический ущерб, нанесенный объектам ЗАЭС, определить, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала и принять срочные меры по обеспечению безопасности на АЭС.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Россияне активно используют разведывательные беспилотники, а также продолжают вести артиллерийские обстрелы и наносить авиаудары по подконтрольным Украине населенным пунктам на большинстве направлений.
- На Славянском направлении российские войска провели разведку боем у населенного пункта Долина, а также попытались вести штурмовые действия у Богородичного. В обоих случаях не имели успеха и были вынуждены отойти.
- На Бахмутском направлении россияне вели наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцева, но были остановлены украинскими силами.
- На Авдеевском направлении армия России для улучшения тактического положения пыталась наступать в районе Первомайского — но была остановлена.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 187-й день полномасштабной войны России против Украины. «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях.
Хронику прошедшего дня читайте здесь.