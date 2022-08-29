Война Сто восемьдесят седьмой день

ФСБ утверждает, что установила еще одного участника убийства Дарьи Дугиной

По данным спецслужбы, это гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения, который якобы прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до преступления.

Он «обеспечил [подозреваемую в убийстве Наталью] Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы».

Дочь философа и публициста Александра Дугина Дарья была убита вечером 20 августа в Подмосковье. Автомобиль, на котором она возвращалась с фестиваля «Традиция», был взорван.

Менее чем через двое суток ФСБ отчиталась о «раскрытии» убийства, обвинив в нем украинские спецслужбы.

Подробнее об убийстве Дарьи Дугиной

ФСБ молниеносно «раскрыла дело» об убийстве Дарьи Дугиной — обвинив в нем украинские спецслужбы. Главное В Киеве это событие туманно комментирует бывший депутат Госдумы Илья Пономарев

Подробнее об убийстве Дарьи Дугиной