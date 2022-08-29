Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело
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В Москве задержали ученого-физика, журналиста и сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина. Как сообщила «Новая газета. Европа», Заякин был задержан накануне, его квартиру обыскали, а его самого отправили на ночь в изолятор. Ему предъявлено обвинение в финансировании «экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 282.3 УК РФ).
Заякину вменяют в вину перевод тысячи рублей в адрес ФБК Алексея Навального. Другие подробности дела пока неизвестны. «Медиазона» пишет, что это первое дело за пожертвование в адрес ФБК. Фонд, как и другие структуры Навального, был объявлен «экстремистской организацией» в июне 2021-го, решение суда вступило в силу в августе того же года.
По версии следствия, Заякин перевел ФБК деньги на следующий день после вступления в силу решения о запрете фонда. Об этом сообщил «Центр защиты прав СМИ», который помогает защищать журналиста. Основательница центра Галина Арапова заявила «Агентству», что подобные дела могут стать массовыми, так как «не все успели до решения суда отключить рекуррентные платежи в пользу ФБК». В свою очередь журналист «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров напомнил, что в прошлом году в открытый доступ попала база с данным около 70 тысяч человек, которые делали пожертвования структурами Навального.
«Диссернет» сообщил, что задержание Заякина «сопровождалось целым цирковым представлением». «ОМОН устроил „штурм“ его квартиры с высадкой десанта на балконе второго этажа при одновременной „атаке“ с лестничной клетки, с выбитыми окнами и дверьми квартиры», — говорится на сайте проекта со ссылкой на журналиста и еще одного участника «Диссернета» Сергея Пархоменко.
Суд назначил Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как пишет «Свободное пространство», судья частично удовлетворила ходатайство следствия и запретила Заякину выходить из дома с восьми часов вечера до восьми часов утра, общаться со свидетелями по его делу, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом.
Андрей Заякин — кандидат физико-математических наук. Он окончил физический факультет МГУ и работал в университетах Германии, Италии и Испании. В области его научных интересов — теория интегрируемых систем, теория струн и квантовая хромодинамика. С 2015 года Заякин стал писать для «Новой газеты». Он возглавлял в издании отдел больших данных. После того, как «Новая газета» объявила об остановке работы, Заякин присоединился к проекту «Новая газета. Европа».
«Диссернет» проверяет на плагиат и лженауку диссертации и научные статьи чиновников, общественных деятелей и ученых. Сообщество, работающее с 2013 года, находило нарушения в работах губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, бывшего министра культуры Владимира Мединского, главы МВД Владимира Колокольцева. В 2019 году еще одного сооснователя «Диссернета», биолога Михаила Гельфанада исключили из состава Высшей аттестационной комиссии.