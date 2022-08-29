Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело

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Сергей Ермохин / PhotoXPress.ru

В Москве задержали ученого-физика, журналиста и сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина. Как сообщила «Новая газета. Европа», Заякин был задержан накануне, его квартиру обыскали, а его самого отправили на ночь в изолятор. Ему предъявлено обвинение в финансировании «экстремистской деятельности» ( ).

Заякину вменяют в вину перевод тысячи рублей в адрес Алексея Навального. Другие подробности дела пока неизвестны. пишет, что это первое дело за пожертвование в адрес ФБК. Фонд, как и другие структуры Навального, был объявлен «экстремистской организацией» в июне 2021-го, решение суда вступило в силу в августе того же года.

По версии следствия, Заякин перевел ФБК деньги на следующий день после вступления в силу решения о запрете фонда. Об этом сообщил « », который помогает защищать журналиста. Основательница центра заявила «Агентству», что подобные дела могут стать массовыми, так как «не все успели до решения суда отключить рекуррентные платежи в пользу ФБК». В свою очередь журналист «Русской службы Би-би-си» напомнил, что в прошлом году в открытый доступ попала база с данным около 70 тысяч человек, которые делали пожертвования структурами Навального.

«Диссернет» сообщил, что задержание Заякина «сопровождалось целым цирковым представлением». «ОМОН устроил „штурм“ его квартиры с высадкой десанта на балконе второго этажа при одновременной „атаке“ с лестничной клетки, с выбитыми окнами и дверьми квартиры», — говорится на сайте проекта со ссылкой на журналиста и еще одного участника «Диссернета» .

Суд назначил Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как пишет , судья частично удовлетворила ходатайство следствия и запретила Заякину выходить из дома с восьми часов вечера до восьми часов утра, общаться со свидетелями по его делу, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом.

Андрей Заякин — кандидат физико-математических наук. Он окончил физический факультет МГУ и работал в университетах Германии, Италии и Испании. В области его научных интересов — теория интегрируемых систем, теория струн и квантовая хромодинамика. С 2015 года Заякин стал писать для «Новой газеты». Он возглавлял в издании отдел больших данных. После того, как «Новая газета» объявила об остановке работы, Заякин присоединился к проекту «Новая газета. Европа».

«Диссернет» проверяет на плагиат и лженауку диссертации и научные статьи чиновников, общественных деятелей и ученых. Сообщество, работающее с 2013 года, находило нарушения в работах губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, бывшего министра культуры Владимира Мединского, главы МВД Владимира Колокольцева. В 2019 году еще одного сооснователя «Диссернета», биолога Михаила Гельфанада исключили из состава .

Один из примеров работы «Диссернета»

«Диссернет» составил рейтинг российских ректоров-плагиаторов. В него вошли руководитель МГТУ имени Баумана и два члена ВАК

Один из примеров работы «Диссернета»

«Диссернет» составил рейтинг российских ректоров-плагиаторов. В него вошли руководитель МГТУ имени Баумана и два члена ВАК