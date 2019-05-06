«Диссернет» нашел заимствования в научных статьях о казачестве главы Петербурга Александра Беглова

Сообщество «Диссернет» обнаружило неоформленные заимствования в о казачестве временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Статьи были опубликованы в журнале в 2011 году. Заимствования были сделаны из диссертации «Казачество России в период революций 1917 года и на начальном этапе гражданской войны» и книги «Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций». Их автор — профессор Южного федерального университета в Ростове-на-Дону Владимир Трут.

Сооснователь «Диссернета» Сергей Пархоменко отметил, что через год после публикации этих научных статей Беглов защитил в Москве диссертацию «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов», получив степень доктора экономических наук.

До этого, в 1994 году Беглов стал кандидатом технических наук, защитив в Петербурге диссертацию на тему «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба».