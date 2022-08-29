В Москве задержали сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина. Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода в адрес ФБК

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Москве задержан сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин, сообщает «Новая газета. Европа».

Заякина задержали 28 августа, ночь он провел в изоляторе. Ему предъявлено обвинение по статье о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ) — по данным издания, основанием для возбуждения дела стал перевод 1000 рублей в адрес .

Другие подробности дела пока неизвестны.

Суд рассматривает вопрос об избрании Заякину меры пресечения. Следствие просит назначить ему запрет определенных действий.

Сообщество «Диссернет» работает с 2013 года. Оно занимается проведением экспертиз кандидатских и докторских диссертаций. Сообщество неоднократно находило нарушения в работах крупных российских чиновников — в частности, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, бывшего министра культуры Владимира Мединского, главы МВД Владимира Колокольцева.