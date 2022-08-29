В Смоленской области четверо пьяных мужчин ворвались в лагерь украинских беженцев и стали угрожать оружием женщинам Среди нападавших был лейтенант, вернувшийся с войны

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Социально-оздоровительный центр «Голоевка»

В начале августа четверо мужчин, среди которых был российский контрактник, вернувшийся с войны в Украине, в состоянии алкогольного опьянения проникли на охраняемую территорию санатория в Смоленской области, где размещают украинских беженцев. В течение часа они стучали в двери комнат, угрожали беженцам оружием и требовали вывести к ним мужчин из Киева и Чернигова. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, но все участники нападения остаются на свободе. Издание «Верстка» поговорило с одним из них, а также с очевидцами произошедшего.

Как пишет «Верстка», вечером 5 августа в поселке Первомайский Смоленской области местный житель Григорий Умалатов пожаловался лейтенанту Михаилу Горелову, приехавшему в отпуск из Украины, что беженцы плохо обращаются с персоналом санатория «Голоевка», где их разместили. «Хохлы в еду плюют» и «поваров бьют», вспоминают слова Умалатова местные жители.

Умалатов и Горелов решили поехать в пансионат, к ним присоединились одноклассники лейтенанта Никита Гордеев и Роман Ковалев. С собой они взяли охотничье ружье и пневматический пистолет.

О дальнейших событиях «Верстке» рассказала беженка Елена (имя изменено), которая приехала с востока Украины. По ее словам, около двух часов ночи она проснулась, услышав шум и крики. Нетрезвые мужчины ходили по первому этажу здания и стучали в двери комнат с криками: «Мужчины Чернигов-Киев, выходи!»

В одной из комнат с дочерью и сыном проживала беженка Марина (имя изменено). По словам Елены, Марина рассказала ей, что попросила дочь открыть дверь, а сама пошла одеваться. Когда дверь открылась, один из мужчин сразу начал угрожать и приставил оружие к животу дочери Марины, а затем — и ей самой к виску. Мужчина начал задавать вопросы: «Где твой муж? Есть муж? Откуда вы?» Вопросы задавали и сыну Марины. Когда он сказал, что в санатории находятся только беженцы из Луганской, Донецкой и Харьковской областей, нападавшие ушли.

«Верстка» пишет, что после инцидента охрану пансионата усилили, а персоналу раздали рации. Марина забрала детей и уехала обратно в Украину. Куда именно, Елена не стала рассказывать, уточнив лишь, что в этом городе нет ни света, ни газа.

Как рассказали журналистам местные жители, всех четверых мужчин вскоре задержали и на несколько дней отвезли в отдел полиции в Рославле, но позже отпустили. На них завели уголовное дело по статье о хулиганстве. У всех участников нападения прошли обыски, причем во время обыска дома у Григория Умалатова нашли патроны для пистолета. Теперь ему может грозить обвинение в незаконном хранении боеприпасов.

Из четырех участников нападения с «Версткой» согласился поговорить лишь Михаил Горелов. Он признал тот факт, что ночью с компанией пробрался на территорию санатория, но назвал «дикой ложью» сообщения СМИ о том, что инциденту предшествовала словесная перепалка с одним из беженцев, которого мужчины якобы позднее пытались найти в пансионате. Сперва Горелов пообещал рассказать «Верстке» свою версию событий, но позже написал, что не хотел бы, «чтобы это так сильно обнародовалось». «И так уже все настрадались от этого всего. И командиры мои, и родные», — написал он.

Как пишет «Верстка», теперь Горелова «командир вызывает на войну». При этом местные жители рассказали, что он «возвращаться на фронт не стремится и не сильно расстроился перспективе получить уголовное наказание».

«Ничего я вам про этого мальца говорить не буду. Слышал я. Тут все слышали. Он Герой России. Вы что, думаете, нормальный он оттуда пришел, раз медаль дали? Он с войны пришел. Знаете, может, и хорошо, что так вышло. Может, в тюрьму и лучше, чем обратно. Вообще про это не надо говорить. Россия, вперед! А то еще посадят и меня на хрен», — сказал журналистам один из местных жителей.

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Я не знаю, как мне быть Беженцев из Мариуполя увезли на Дальний Восток, пообещав работу и жилье. Ничего из этого они до сих пор не получили