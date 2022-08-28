Война Сто восемьдесят шестой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 августа читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.
Главные события последних часов:
- В Германии допускают, что война в Украине затянется еще как минимум на год. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву и следующим летом могут понадобиться тяжелые вооружения.
- CNN выяснил, что Украина успешно применяет американскую концепцию сопротивления, разработанную после войны России с Грузией и предполагающую участие не только военных, но и гражданского населения.
- Американская технологическая компания Dell Technologies заявила, что в середине августа прекратила все операции в России.
- Британский премьер Борис Джонсон написал колонку о повышении цен на энергоносители. «Эта война Путина дорого обходится британским потребителям. Вот почему ваш счет за электроэнергию удваивается», — заявил он.
- В состав миссии МАГАТЭ, которая посетит Запорожскую АЭС, не войдут представители США и Великобритании. Зато в ней будут представители Польши и Литвы (союзники Украины), а также Китая и Сербии (союзники России).
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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С начала войны Украина вернула тела 541 погибшего военнослужащего
Как рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, через международное представительство «Красного креста» удалось организовать коммуникацию с российской стороной и добиться передачи тел 541 украинского военнослужащего.
428 тел было доставлено из Мариуполя, в том числе более 300 тел защитников «Азовстали».
«[Самое сложное —] коммуникация с врагом. Мы передаем российской стороне локации, где есть наши погибшие. Они должны их забирать, и тогда мы производим обмены. Но не всегда Россия хочет идти в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на [временно оккупированных территориях] забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими», — заявил Котенко.
Сводка Минобороны РФ
- За сутки ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы.
- В Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины.
- В Славянске (Донецкая область) уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, убиты до 150 человек. Там же убиты еще более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ.
- В результате наступательных действий на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в Артемовск превысили 60% личного состава.
- В районе Никополя (Днепропетровская область) уничтожено нефтехранилище, с которого снабжались топливом подразделения ВСУ в Донбассе.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о «сдержанном оптимизме» по поводу «трибунала» над украинскими военными
«Сейчас у нас сдержанный оптимизм по этому „трибуналу“. Надеемся, что его отменят. Мы видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой — не видим активных действий по подготовке этого „трибунала“. Учитывая все остальное, такой сдержанный оптимизм, что он не состоится», — сказал Андрющенко (цитата по украинской службе «Радио Свобода»).
Петр Андрющенко считает, что речь идет об «оперативной паузе» в вопросе «трибунала», взятой после заявления президента Украины и реакции ООН.
Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно «трибунала», — добавил советник мэра Мариуполя.
В начале недели президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией, если в Мариуполе проведут «судилище» над пленными украинскими военнослужащими. В ООН готовящийся «трибунал» назвали незаконным.
Запорожская областная администрация сообщила о гибели руководителя полиции в оккупированном поселке Михайловка
«Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя руководителем полиции в оккупированной Михайловке», — сообщили в администрации изданию «Укринформ».
Была ли его смерть насильственной или речь идет о самоубийстве, не уточняется. Российская сторона пока не подтвердила гибель Рыжкова.
Как пишет «Укринформ», Рыжков раньше был пограничником. После захвата Михайловки он якобы сам вызвался стать начальником городской полиции.
24 августа в Михайловке в результате подрыва автомобиля погиб Иван Сушко, ставший руководителем поселка после оккупации.
Сообщается об ударах по Каховской ГЭС и заводу «Сокол» в оккупированной Новой Каховке. Очевидец заявил, что «завода нет»
Как пишет телеграм-канал «****** Херсон» со ссылкой на очевидцев, зафиксированы удары в районе Каховской ГЭС и приборостроительного завода «Сокол».
Один из жителей Новой Каховки заявил, что «завода „Сокол“ [больше] нет, осталось одно здание, внутри все точечно разбомбили, ничего не осталось». По его словам, в здание завода попали пять снарядов.
В Украине зарегистрировали больше 30,5 тысячи дел о военных преступлениях России
Абсолютное большинство из них — по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщил Офис генпрокурора Украины.
Еще почти 14,3 тысячи дел заведено в связи с преступлениями против национальной безопасности (по статьям о посягании на территориальную целостность, госизмене и коллаборационной деятельности).
Роскомнадзор заблокировал пост военнослужащего самопровозглашенной ЛНР, где говорилось, что «мы воюем кем угодно»
Пост под названием «Полгода СВО» 26 августа написал на LiveJournal блогер Бойцовый кот Мурз. Как сообщает The Insider, который обратил внимание на блокировку, этот блогер с 2014 года служит в «народной милиции» самопровозглашенной ЛНР», где обслуживает дроны и системы связи.
Пост Морозова доступен через сервис Wayback Machine. Вот фрагмент из него:
Мы уже воюем плохо подготовленными или вообще не подготовленными людьми типа донецких и луганских «мобилизованных» и всякого рода «добровольцами», которых толком никто не обучает работе с тяжелым вооружением. Мы уже воюем больными, возрастными, выздоравливающими ранеными, кем угодно, кого на улице поймают. И чем раньше будет объявлена мобилизация в РФ, тем больше времени будет для того, чтобы подготовить этих мобилизованных к боям. <…>
Не будет мобилизации в РФ — фронт не просто остановится, а начнет местами медленно откатываться в обратную сторону. <…>
В Европейском центробанке заявили о необходимости и дальше повышать процентную ставку, чтобы побороть инфляцию
Член управляющего совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель и глава французского центробанка Франсуа Вильруа де Гало заявили о необходимости продолжения жесткой денежно-кредитной политики в свзи с ростом инфляции в Евросоюзе, пишет Financial Times.
По словам Гало, «не должно быть никаких сомнений» в готовности ЕЦБ повысить базовую ставку выше 1-2%. Это так называемый нейтральный уровень, который не сдерживает и не стимулирует экономический рост. По прогнозу Вильруа, ставки могут достичь этого уровня до конца 2022 года.
В июле ЕЦБ поднял базовую процентную ставку впервые с 2011 года — до 0,50%. В том же месяце годовая инфляция в еврозоне достигла 8,9%. По прогнозам, в августе она может составить 9% (при целевом показателе 2%).
Baza: жительница Москвы, которая подожгла машину сотрудника Генштаба, думала, что помогает российским военным
Как пишет издание со ссылкой на родственников женщины (ее зовут Елена Белова), с ней связались мошенники и сначала вымогали у нее деньги, а потом поручили «помочь российским военным» и сжечь машину замначальника восьмого управления Генштаба Вооруженных сил Евгения Секретарева.
Во время задержания Белова беседовала с предполагаемыми мошенниками. Те якобы говорили ей, что полицейские — это бандиты и им надо передать привет от «Азова» (что женщина и сделала, ее слова записали на видео).
При этом телеграм-канал Shot пишет со ссылкой на зятя Беловой, что мошенниками были сотрудники Службы безопасности Украины, которые якобы несколько дней назад похитили женщину и «загипнотизировали» ее, а от ее близких требовали 500 тысяч рублей за ее освобождение.
Baza также пишет, что, по мнению близких, Белова «попала под гипноз», но не упоминает СБУ. «По словам родных, женщина поддерживает спецоперацию и сама бы никогда не пошла поджигать машину, тем более военного начальника. Ночью Елену Белову выпустили из полиции», — сообщает издание.
Главные фото предыдущего дня войны
Завершился 185-й день войны. В ночь на 27 августа российские войска обстреляли центр Харькова. По данным местных властей, 61-летняя женщина получила ранение.
Как утверждает подконтрольная России администрация Энергодара, украинские войска нанесли 20 ударов по городу, пять из которых пришлись по территории Запорожской АЭС.
Владимир Путин подписал указ о выплате ежемесячных пенсий в размере 10 тысяч рублей беженцам из Украины, а также из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Украина экспортировала миллион тонн продовольствия после заключения зерновой сделки, заявил президент Владимир Зеленский.
«ОВД-Инфо» объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Министерство обороны Украины показало Бавовнятко
«Бавовнятко — животное-призрак. Пушистое и беспокойное. По ночам Бавовнятко незаметно приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, где много легковоспламеняющихся предметов, и начинает играть там с огнем», — говорится в твите украинского военного ведомства.
«Бавовна» в переводе с украинского означает «хло́пок». После вторжения России украинцы стали иронично называть словом «бавовна» взрывы на российских военных объектах, потому что в российских государственных СМИ подобные инциденты обычно описывают словом «хлопо́к», таким образом пытаясь преуменьшить их значимость.
Избранный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил о разрушении здания, где «велась подготовка к псевдореферендуму»
По словам Федорова, речь идет о здании в поселке Мирном Мелитопольского района, удар по нему был нанесен сегодня ночью.
Кроме того, как утверждает Федоров, в Мелитополе разрушена одна из самых крупных в городе российских военных баз на территории завода «Автоцветлит».
«Позже дадим более подробную информацию о потерях врага, однако одно можем сказать наверняка — оккупантам на украинской земле, мягко говоря, некомфортно и им здесь не рады. Уже в течение трех недель каждый день у них что-нибудь случается. Ждем жест доброй воли — они должны уйти с временно оккупированных территорий», — говорится в телеграм-канале Федорова.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Подконтрольные России власти Запорожской области разработали план эвакуации на случай аварии на АЭС
Об этом РИА Новости заявил глава областной «администрации» Евгений Балицкий.
В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости.
В августе Запорожская АЭС была несколько раз обстреляна, Россия и Украина обвиняли в обстрелах друг друга.
Ожидается, что на следующей неделе на станцию прибудет миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ситуация в регионах Украины этой ночью (по версии украинской стороны)
В Луганской области за ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян. В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза к атаками присоединялись танки.
В Донецкой области ночью произошли обстрелы Славянска (повреждены многоэтажки и школа), Краматорска (повреждены многоэтажки), Авдеевки (пострадали окрестности города). За сутки один человек погиб, двое ранены. Область остается без газа и частично без воды и электричества.
В Николаевской области были обстрелы вчера вечером, а также дважды ночью. В поселке Широкое разрушены два жилых дома. Пострадавших нет.
В Херсоне вечером и ночью раздавались взрывы. ВСУ уничтожили склады боеприпасов войск РФ вблизи города и в очередной раз ударили по Антоновскому и Дарьевскому мостам. Область снова несколько часов оставалась без света и водоснабжения.
В Днепропетровской области под обстрелы снова попали Никопольский и Криворожский районы. По Никопольскому ударили шесть раз за ночь. Повреждены жилые дома, фабрика, линия электропередач (более 1500 семей без света). Обошлось без погибших и раненых.
Британский премьер Борис Джонсон написал колонку о войне и повышении цен на энергоносители
Колонка опубликовала в издании The Daily Mail.
Эта война Путина дорого обходится британским потребителям. Вот почему ваш счет за электроэнергию удваивается. Боюсь, Путин это знает. Ему это нравится. И он хочет, чтобы мы пристегнулись.
Он считает, что у мягких европейских политиков не хватит духу на борьбу — что этой зимой мы бросим полотенце на ринг, снимем санкции и пойдем клянчить российскую нефть и газ.
Он считает, что мы устанем поддерживать Украину и начнем осторожно подталкивать украинцев к заключению сделки, какой бы тошнотворной она ни была, с кремлевским тираном.
Это было бы полным безумием. В этом жестоком армрестлинге украинский народ может победить и победит. Так будет и с Великобританией.
Бывший посол Украины в Германии заявил, что премьер Саксонии «нежелателен» в Украине после его слов о войне
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что пригласил премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера посетить Киев, но теперь отменяет это приглашение.
Такое заявление Мельник сделал после того, как Кречмер сказал в интервью, что войну в Украине надо «заморозить» и начать переговоры.
«Своей абсурдной риторикой о замораживании войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию России. Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменено. Вы нежелательны», — написал Мельник в твиттере.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев сказал, что руководители Крыма вывезли свои семьи с полуострова
«Настроения, разные, конечно. Паника — вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что [глава Крыма Сергей] Аксенов и [председатель Госсовета Крыма Владимир] Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ тоже вывезли своих людей. Это хороший признак», — заявил Джемилев в интервью «Крым.Реалии» 27 августа.
Он не уточнил, откуда именно получил информацию об отъезде родственников Аксенова и Константинова.
Разрушенные дома в городе Орехов Запорожской области
Сводка британской военной разведки
- 25 августа президент России издал указ об увеличении численности Вооруженных сил почти на 140 тысяч человек. Правительству было поручено обеспечить финансирование для достижения этой цели.
- Остается неясным, попытается ли Россия восполнить численность армии за счет набора большего количества добровольцев-контрактников или за счет увеличения годовых показателей призыва на военную службу.
- В любом случае, в соответствии с действующим законодательством, этот указ вряд ли приведет к существенному прогрессу в повышении боевой мощи России в Украине.
- Россия потеряла десятки тысяч солдат, новых контрактников набирается очень мало, а призывники технически не обязаны проходить службу за пределами территории России.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Славянском направлении россияне пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Долгенькое и Богородичное, но были вынуждены отойти.
- На Бахмутском направлении противник пытался перейти в наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорье и Зайцево, но был оттеснен ВСУ. Возле Кодемы поражен российский самолет.
- На Авдеевском направлении противник вел наступление в направлении Лозовое — Первомайское, получил отпор и был вынужден отступить.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Главные события за ночь
- Германия готова годами поддерживать Украину, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, следует исходить из того, что «Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей».
- Американская технологическая компания Dell Technologies заявила о полной остановке работы на российском рынке. «В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», — заявили в компании.
- В состав миссии МАГАТЭ, которая посетит Запорожскую АЭС, войдут глава организации и 13 экспертов из разных стран. Среди них есть как союзники Украины (Польша и Литва), так и союзники РФ (Китай и Сербия). Делегатов от США и Великобритании в составе миссии не будет, пишет The New York Times.
- Правительство Германии создало холдинговую компанию, чтобы при необходимости быстро национализировать Gazprom Germania — бывшую немецкую «дочку» «Газпрома», пишет Welt.
- США стали больше использовать морской путь для поставки оружия Украине, пишет The Washington Post. Это произошло весной, с началом поставок тяжелых вооружений, которые требуют притока боеприпасов. До этого Вашингтон доставлял оружие Киеву в основном по воздуху.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что силовые ведомства, задействованные в войне, должны быть переведены на усиленный вариант несения службы. По словам Кадырова, про отпуска «не должно быть и речи», а силовики должны находиться «постоянно в режиме самомобилизации».
Начался 186-й день войны России с Украиной. Мы продолжаем вести хронику событий, связанных с этим конфликтом.
Онлайн предыдущего дня можно прочитать здесь.