Война Сто восемьдесят шестой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 августа читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.

Главные события последних часов:

В Германии допускают, что война в Украине затянется еще как минимум на год. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву и следующим летом могут понадобиться тяжелые вооружения.

CNN выяснил, что Украина успешно применяет американскую концепцию сопротивления, разработанную после войны России с Грузией и предполагающую участие не только военных, но и гражданского населения.

Американская технологическая компания Dell Technologies заявила, что в середине августа прекратила все операции в России.

Британский премьер Борис Джонсон написал колонку о повышении цен на энергоносители. «Эта война Путина дорого обходится британским потребителям. Вот почему ваш счет за электроэнергию удваивается», — заявил он.

В состав миссии МАГАТЭ, которая посетит Запорожскую АЭС, не войдут представители США и Великобритании. Зато в ней будут представители Польши и Литвы (союзники Украины), а также Китая и Сербии (союзники России).

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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