Казначея и идеолога ЧВК «ЕНОТ» приговорили в Туапсе к десяти с половиной годам колонии

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Суд Туапсе приговорил к десяти с половиной годам колонии строгого режима 55-летнего жителя Москвы Владимира Морозова, признав его виновным в участии в преступном сообществе и вымогательстве, сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, с 2016 года Морозов был активистом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества», известной также как ЧВК «ЕНОТ». Он выполнял роль казначея, хранившего и распределявшего финансовые средства между участниками организации, а также был идеологом ЧВК. Следователи утверждают, что Морозов лично разработал доктрину деятельности организации на основе религиозно-патриотических взглядов.

ЧВК называла своей целью «военно-патриотическое воспитание молодежи», но, как говорится в приговоре суда, на самом деле занималась нападениями и хищением имущества, а также брала заказы на розыск должников и слежку за людьми.

Морозова задержали в рамках расследования нападения в 2018 году на жителя Туапсе Петра Супонева. К нему в дом проникли жители Москвы Денис Карабан и Василий Минчик, избили и потребовали передать права на земельный участок. Суд установил, что Морозов вместе с лидером ЧВК «ЕНОТ» Романом Теленкевичем разработал план этого нападения, а также передал Карабану и Минчику гонорар за вымогательство в размере 150 тысяч рублей.

В ближайшее время в Москве во 2-м Западном военном суде должно начаться слушание по делу еще пятерых предполагаемых участников ЧВК «ЕНОТ»: Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова, Олега Очеретного и бывшего сотрудника ФСБ Александра Мрищука, пишет «Коммерсант». Дело рассмотрит суд присяжных.

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