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новости

Война Сто восемьдесят пятый день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 августа читайте здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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На Запорожской АЭС подключили к сети второй энергоблок

Об этом вечером 26 августа сообщила компания «Энергоатом».

В сообщении говорится, что ЗАЭС, таким образом, «продолжает работать в энергосистеме Украины».

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Дмитрий Медведев дал большое интервью французскому телеканалу LCI. Главное

  • «Спецоперация» проводится для того, чтобы не случилось Третьей мировой войны.
  • Для прекращения «спецоперации» одного отказа Украины от вступления в НАТО недостаточно. Необходимо заключить договор о взаимных гарантиях безопасности.
  • Зеленский не вызывает у нас доверия. Он неопытен, зависим от решений других стран и подвержен влиянию психотропных препаратов. Утверждения о том, что Россия хочет его убить — досужие вымыслы.
  • «Спецоперация» идет по максимально щадящему, умеренному варианту. Она могла бы завершиться гораздо быстрее, но для Украины были бы совершенно иные последствия — была бы полностью разрушена инфраструктура и уничтожены центры принятия решений.
  • Оснований для применения Россией ядерного оружия нет. Это может случиться только в случае ядерной атаки на РФ или иных действий, которые грозят существованию России как государства.
  • Мое отношение к Западу действительно изменилось. Это связано не с тем, что я каким-то образом переродился, а с русофобским курсом наших партнеров.

Обновленная карта войны. Посмотрите, что происходит на фронте

В последние дни на тысячекилометровом фронте российско-украинской войны почти ничего не изменилось. Российская армия пыталась атаковать сразу на нескольких направлениях, но не имела заметного успеха ни на одном из них. Украинское командование, вероятно, перебросило на фронт в Донбассе подкрепления и продвижение российских войск там замедлилось.

Карта войны в Украине

Карта войны в Украине — теперь с рассказом о боях последних дней. Посмотрите, что происходит на фронте Карта боев обновлена 21:00 мск 26 августа (но данные мы показываем с задержкой)

Карта войны в Украине

Карта войны в Украине — теперь с рассказом о боях последних дней. Посмотрите, что происходит на фронте Карта боев обновлена 21:00 мск 26 августа (но данные мы показываем с задержкой)

Бахмут, Донецкая область

Волонтер раздает хлеб в ходе эвакуации населения из Донецкой области.
Ammar Awad / Reuters / Scanpix / LETA

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • На Харьковском направлении российские войска предприняли попытку атаки в сторону Деменьтевки, но отступили. Продолжались артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры ряда населенных пунктов.
  • На Краматорском направлении российские войска попытались наступать у Григоровки. Попытка была отражена силами украинской обороны.
  • В районе Бахмута россияне безуспешно пытались улучшить тактические позиции в Соледаре и Зайцево.
  • На Авдеевском направлении россияне пытались танковым и артиллерийским огнем уничтожить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры. Была попытка продвинуться в направлении Невельского, она была отбита.
  • На Новопавловском направлении российские войска вели наступательный бой у Пречистовки. Он не увенчался успехом, россияне отступили.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Мэр Харькова сообщил о ночном обстреле города

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.