Война Сто восемьдесят пятый день
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На Запорожской АЭС подключили к сети второй энергоблок
Об этом вечером 26 августа сообщила компания «Энергоатом».
В сообщении говорится, что ЗАЭС, таким образом, «продолжает работать в энергосистеме Украины».
Дмитрий Медведев дал большое интервью французскому телеканалу LCI. Главное
- «Спецоперация» проводится для того, чтобы не случилось Третьей мировой войны.
- Для прекращения «спецоперации» одного отказа Украины от вступления в НАТО недостаточно. Необходимо заключить договор о взаимных гарантиях безопасности.
- Зеленский не вызывает у нас доверия. Он неопытен, зависим от решений других стран и подвержен влиянию психотропных препаратов. Утверждения о том, что Россия хочет его убить — досужие вымыслы.
- «Спецоперация» идет по максимально щадящему, умеренному варианту. Она могла бы завершиться гораздо быстрее, но для Украины были бы совершенно иные последствия — была бы полностью разрушена инфраструктура и уничтожены центры принятия решений.
- Оснований для применения Россией ядерного оружия нет. Это может случиться только в случае ядерной атаки на РФ или иных действий, которые грозят существованию России как государства.
- Мое отношение к Западу действительно изменилось. Это связано не с тем, что я каким-то образом переродился, а с русофобским курсом наших партнеров.
Обновленная карта войны. Посмотрите, что происходит на фронте
В последние дни на тысячекилометровом фронте российско-украинской войны почти ничего не изменилось. Российская армия пыталась атаковать сразу на нескольких направлениях, но не имела заметного успеха ни на одном из них. Украинское командование, вероятно, перебросило на фронт в Донбассе подкрепления и продвижение российских войск там замедлилось.
Бахмут, Донецкая область
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Харьковском направлении российские войска предприняли попытку атаки в сторону Деменьтевки, но отступили. Продолжались артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры ряда населенных пунктов.
- На Краматорском направлении российские войска попытались наступать у Григоровки. Попытка была отражена силами украинской обороны.
- В районе Бахмута россияне безуспешно пытались улучшить тактические позиции в Соледаре и Зайцево.
- На Авдеевском направлении россияне пытались танковым и артиллерийским огнем уничтожить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры. Была попытка продвинуться в направлении Невельского, она была отбита.
- На Новопавловском направлении российские войска вели наступательный бой у Пречистовки. Он не увенчался успехом, россияне отступили.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Мэр Харькова сообщил о ночном обстреле города
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.