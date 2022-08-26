Война Сто восемьдесят четвертый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 августа читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

По данным Йельского университета, Россия и подконтрольные ей силы создали как минимум 21 «фильтрационный лагерь» для украинцев.

Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в Московской области.

Украинский «Энергоатом» заявил, что по состоянию на 9 утра Запорожская АЭС оставалась отключена от энергосети. 25 августа станция полностью отключилась от украинской энергосети.

Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по России.

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России до 4 сентября.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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