Война Сто восемьдесят четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 августа читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- По данным Йельского университета, Россия и подконтрольные ей силы создали как минимум 21 «фильтрационный лагерь» для украинцев.
- Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в Московской области.
- Украинский «Энергоатом» заявил, что по состоянию на 9 утра Запорожская АЭС оставалась отключена от энергосети. 25 августа станция полностью отключилась от украинской энергосети.
- Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по России.
- Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России до 4 сентября.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Турецкая компания Baykar не станет поставлять России дроны Bayraktar, сколько бы денег не предложила Москва
Об этом гендиректор компании Халук Байрактар сказал в интервью «Би-би-си».
Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их [Москве дроны]. В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень крепкая связь, и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке. И поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна.
Глава пророссийской администрации Энергодара Александр Волга утверждает, что полного отключения Запорожской АЭС, как об этом заявляла украинская сторона, не произошло.
По его словам, станция работает в штатном режиме, сбоев нет, а электроэнергия поставляется Украине также в штатном режиме.
Ранее в украинском «Энергоатоме» заявили, что в 9 утра все энергоблоки Запорожской АЭС оставались отключены от энергосети, но два энергоблока готовили к подключению к сети.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Около 200 бойцов российских ВДВ погибли при ударе по гостинице «Донбасс» в городе Стаханов Луганской области, заявил глава региона Сергей Гайдай.
По его словам, пророссийские силы использовали гостиницу в качестве базы, начиная с 2014 года.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Сергей Гайдай опубликовал фотографии разрушенной гостиницы.
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера, потребовал возбудить уголовное дело о «фейках» об армии против журналистов петербургской «Фонтанки».
Как сообщила пресс-служба компании «Конкорд», юристы компании направили в СК заявление, в котором попросили возбудить дело против журналистки Ксении Клочковой и главного редактора издания Александра Горшкова.
Пригожина не устроила статья Клочковой под названием «„Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой“. Петербурженка пытается вернуть из Донбасса осужденного родственника», которая вышла 25 августа. Юристы Пригожина считают, что в статье размещен «фейк, дискредитирующий Вооруженные силы РФ и специальную военную операцию».
В материале «Фонтанки» говорилось, что на войну в Украину отправили 22-летнего мужчину, которого 28 февраля осудили по обвинению в угоне автомобиля. Двоюродная тетя мужчины утверждает, что сейчас он находится в Донбассе.
Российские СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что российских заключенных отправляют на войну в Украине.
Как выяснил «Коммерсант», сеть магазинов одежды H&M, объявившая об уходе из России, оплатила арендные платежи за свой флагманский магазин в галерее «Актер» на Тверской улице в Москве на девять месяцев вперед.
Также H&M оплатила все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности в московском торговом центре «Колумбус», чтобы восстановить там работу.
Институт изучения войны: увеличение армии России свидетельствует, что Путин полон решимости избежать полной мобилизации
Решение России увеличить численность армии на 137 тысяч человек свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин «рассчитывает на затяжную войну в Украине», пишет газета The New York Times, ссылаясь на слова аналитиков.
«Появляется все больше доказательств того, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше. Наступательные действия России на востоке и юге замедлились, и ни одна из сторон не проявляет готовности к переговорам или компромиссам», — говорится в публикации NYT.
25 августа Владимир Путин подписал указ, согласно которого численность военнослужащих срочной службы с января 2023 года должна быть увеличена на 137 тысяч человек, до 1,15 миллиона. Путин издал указ об изменении общей численности российских вооруженных сил впервые за пять лет.
Россия и подконтрольные ей силы создали как минимум 21 «фильтрационный лагерь» для украинцев, говорится в докладе Йельского университета, поддержанном Госдепартаментом США.
Как пишет Reuters, спутниковые снимки и информация из открытых источников позволили исследователям с «высокой степенью достоверности» определить отдельные места, где расположены «фильтрационные лагеря», в том числе там, где раньше находились школы и тюрьмы. В одном из тюремных комплексов, сказано в докладе, предположительно, есть могилы.
Компания Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в подмосковном Есипово, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники газеты на рынке недвижимости и в авторетейле сообщили, что основным претендентом стал дилер «Автодом».
Разведка Великобритании — о словах Шойгу, что Россия «сознательно замедляет темпы наступления»
24 августа 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил на Шанхайской организации сотрудничества, что Россия намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью снизить количество жертв среди гражданского населения.
Почти наверняка это преднамеренная дезинформация. Наступление России застопорилось из-за низких показателей российских военных и ожесточенного сопротивления украинцев. По приказу Шойгу войска, действующие в Украине, неоднократно срывали запланированные оперативные сроки.
Вполне вероятно, что Шойгу и президент уволили по меньшей мере шесть генералов за недостаточно быстрое продвижение вперед.
В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета малой дальности «Искандер» поразила поезд в Чаплино, в результате чего, по сообщениям, погибли по меньшей мере двое детей.
Это подчеркивает готовность России нанести сопутствующий ущерб, когда она считает, что нанесение ракетных или артиллерийских ударов имеет военное преимущество.
В Херсонской области, частично оккупированной российскими войсками, вечером 25 августа возникли проблемы с российскими телеканалами, сообщает «Страна». Утром 26 августа перебои с вещанием продолжаются.
Украинский «Энергоатом» сообщил, что по состоянию на 9 утра все энергоблоки Запорожской АЭС оставались отключены от энергосети.
«Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины. Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — заявили в компании.
25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории оказалась полностью отключена от энергосети. Избранный мэр города Энергодара Дмитрий Орлов говорил, что авария произошла в результате российского обстрела.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что уголовное дело в отношении политика Евгения Ройзмана, возбужденное по статье о «дискредитации» армии, «в значительной степени» связано с деятельностью общества «Царьград».
Общества «Царьград» раньше называлось обществом «Двуглавый орел». По данным телеканала «Царьград», общество — это «надпартийная структура, представляющая интересы русских» и имеющая отделения в 73 регионах России и за рубежом.
В продолжение темы шпионажа. Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает гражданина России, офицера ФСБ, в том, что в 2018-2021 годах он собирал «сведения, составляющие государственную тайну, в пользу государства-агрессора».
По версии украинского следствия, для сбора данных подозреваемый в шпионаже завербовал в Херсонской области двух сотрудников Службы безопасности Украины.
Один из завербованных сотрудников — замначальника отдела областного управления СБУ — задержан по обвинению в госизмене. Второй сотрудник СБУ, как и офицер ФСБ, объявлен в розыск.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
ФСБ России объявила, что задержала в Курске украинского шпиона
В ФСБ рассказали, что задержан гражданин Украины, который жил в Курске и был агентом Главного управления разведки Минобороны Украины, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Задержанного подозревают в том, что он причастен к сбору и передаче «по заданию иностранной разведки» сведений о российских военных объектах.
Возбуждено уголовное дело о шпионаже.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по России
Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал, выступая в четверг в Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт.
Как сообщает T-Online, Шольц поддержал президента США Джо Байдена, который говорил, что США не станут поставлять оружие, способное наносить удары по территории России.
«Мы никогда не пойдем в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники. И я думаю, что это принцип, которого придерживались все остальные», — сказал Шольц.
Гаага попросила временно освободить ее от исполнения санкций
Власти Гааги в Нидерландах заявили в четверг, что попросят временно — до 1 января 2023 года — освободить город от исполнения санкций Евросоюза в отношении России, поскольку Гаага не может быстро найти поставщика газа на замену «Газпрому». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на письмо члена городского совета.
Санкции, введенные ЕС против России после вторжения в Украину, предписывают правительствам и другим государственным органам прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.
Обстановка в регионах Украины в минувшую ночь
- В Донецкой области, по заявлению украинских властей, в Славянске под обстрел попал Химико-механический техникум, никто не пострадал. В Северске из-за обстрела повреждены четыре жилых дома, в Николаевке — школа и пять домов. В Соледарской общине под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка.
- В Днепропетровской области, по данным украинских властей, из «Градов» и «Ураганов» обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. В Никополе повреждены около десяти частных домов, школа, санаторий, линия электропередач, в Синельниковском районе — ангар с дорожной техникой. Никто не пострадал.
- В Харьковской области после удара по Дергачам погибла 50-летняя женщина, а 59-летний мужчина получил ранения; разрушено образовательное учреждение. В Чугуеве после удара поврежден инфраструктурный объект.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
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Поврежденный поезд в Чаплино Днепропетровской области, где после обстрела железнодорожной станции, по данным Киева, погибли 25 человек
Сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Славянском направлении российские войска вели боевые действия, чтобы удержать ранее занятые позиции и не допустить продвижение украинских подразделений.
- На Донецком направлении россияне не прекращали попытки вести штурмовые и наступательные действия. Российские войска сосредоточили усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- На Бахмутском направлении российские войска пытались безуспешно наступать под Соледаром, Бахмутом и Кодемой.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский с самого начала своего президентского срока и вплоть до недавнего времени говорил исключительно о дипломатическом пути возвращения Крыма Украине. Но на фоне проблем российской армии на фронте и масштабной поддержки Запада украинский лидер сменил риторику: теперь он регулярно повторяет, что война может быть окончена лишь с воссоединением Крыма с Украиной. Одновременно на самом полуострове происходят регулярные атаки на объекты военной инфраструктуры РФ. Означает ли это, что Украина всерьез настроена на силовой сценарий деоккупации?
Росавиация объявила, что продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России до 4 сентября.
Ограничение распространяется на 11 аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Ограничения в работе аэропортов ввели 24 февраля, в день начала войны России против Украины.
Здравствуйте. Война в Украине идет уже 184 дня. «Медуза» продолжает вести трансляцию, в которой рассказывает о боевых действиях и связанных с ними событиях. Спасибо, что вы с нами.