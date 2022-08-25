Война Сто восемьдесят третий день

Референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других территориях Украины, захваченных российскими военными в ходе войны, скорее всего, не будут проводить 11 сентября. Об этом «Ведомостям» рассказали пять собеседников, близких к администрации президента РФ.

Трое собеседников газеты связывают это решение с тем, что войска пока не заняли всю территорию ДНР. Один источников, близких к АП, отметил, что нецелесообразно совмещать единый день голосования в РФ с процессами за рубежом. «Это разные вещи, и не стоит их смешивать, в том числе в смысловом отношении», — сказал он.

Как ранее сообщала «Медуза», в Кремле предполагали, что «референдумы» проведут 11 сентября, в единый день голосования в России. Ожидалось, что к этой дате войска РФ и самопровозглашенной ДНР должны были полностью контролировать Донецкую область.

Теперь в администрации президента РФ, по данным «Медузы», среди прочего рассматривают вариант, что голосования состоятся зимой. В Кремле надеются, что к декабрю-январю российские войска все-таки смогут захватить Донецкую область — и не потерять контроль над уже оккупированными территориями. По словам собеседников «Медузы», этот сценарий «референдумов» становится «все более вероятным».