Война Сто восемьдесят третий день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 августа читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- В результате российского удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области погибли 25 человек, включая двух детей.
- 24 августа, в День независимости Украины, воздушная тревога на территории страны объявлялась 189 раз.
- Канада передаст Германии еще пять турбин Siemens для газопровода «Северный поток — 1».
- Ирландская Bookmate Limited, которая владеет одноименным сервисом для чтения электронных книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке, сообщают «Ведомости». Развитием книжного сервиса в России займется «Яндекс».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других территориях Украины, захваченных российскими военными в ходе войны, скорее всего, не будут проводить 11 сентября. Об этом «Ведомостям» рассказали пять собеседников, близких к администрации президента РФ.
Трое собеседников газеты связывают это решение с тем, что войска пока не заняли всю территорию ДНР. Один источников, близких к АП, отметил, что нецелесообразно совмещать единый день голосования в РФ с процессами за рубежом. «Это разные вещи, и не стоит их смешивать, в том числе в смысловом отношении», — сказал он.
Как ранее сообщала «Медуза», в Кремле предполагали, что «референдумы» проведут 11 сентября, в единый день голосования в России. Ожидалось, что к этой дате войска РФ и самопровозглашенной ДНР должны были полностью контролировать Донецкую область.
Теперь в администрации президента РФ, по данным «Медузы», среди прочего рассматривают вариант, что голосования состоятся зимой. В Кремле надеются, что к декабрю-январю российские войска все-таки смогут захватить Донецкую область — и не потерять контроль над уже оккупированными территориями. По словам собеседников «Медузы», этот сценарий «референдумов» становится «все более вероятным».
Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила 3200 долларов за тысячу кубических метров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные торгов.
Цены на газ в Европе растут с весны 2021 года. Новое повышение произошло на фоне российского вторжения в Украину.
Из-за войны страны Европы заявили о намерении снижать зависимость от российских энергоносителей и ввели ограничения на покупку нефти из РФ; некоторые страны отказались и от покупки газа. «Газпром», в свою очередь, стал под разными предлогами сокращать поставки в Европу.
Сводка американского Института изучения войны
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
До недавнего времени 27-летний Илья Медведев вел незаметный — по меркам детей российских чиновников — образ жизни. Сын бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева снимался в «Ералаше», скромно учился в МГИМО, дал пару интервью про мечты о собственном бизнесе — вот и все, что о нем было известно.
Но чем старше становился Илья Медведев, тем больше он походил на типичного представителя российской номенклатуры. Устроился на работу в компанию близкого к его отцу олигарха, пользовался роскошной недвижимостью, на которую вряд ли мог заработать.
«Настоящее время» и «Медуза» рассказывают, как Илья Медведев в некотором смысле повторил путь своего отца, из мечтателя-инноватора превратившись в единоросса с коттеджем на Рублевке.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Славянское направление. Войска РФ безуспешно наступали в направлении Пасека — Долина.
- Бахмутское направление. Российские военные пытались наступать в направлении Травневое — Кодема. Успеха не добились.
- Авдеевское направление. ВСУ отбили атаку в направлении Пески — Первомайское.
- На большинстве направлений силы РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
ФСБ сообщила, что предотвратила теракт на объектах Балтфлота в Калининградской области
В ведомстве заявили, что задержали жителя Калининграда, который, как утверждается в сообщении, по указанию «организации „Азов“» планировал диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.
Дома у задержанного якобы нашли бомбу мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и символику «Азова».
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Число погибших в результате вчерашнего обстрела железнодорожной станции и жилого сектора в Чаплино возросло до 25 человек, уточнил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Среди погибших двое детей. Шестилетний ребенок погиб при возгорании автомобиля у железнодорожной станции. 11-летний мальчик умер под завалами.
По словам Тимошенко, еще 31 человек при ударах пострадал.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
В День независимости Украины воздушная тревога на территории страны объявлялась 189 раз
Как сообщает телеграм-канал «Карта воздушных тревог», чаще других 24 августа воздушные тревоги объявлялись в Полтавской и Кировоградской областях (12 раз).
В Запорожской и Днепропетровской областях прозвучала 11 воздушных тревог, в Харьковской и Черкасской — 10.
Самые долгие тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов), Харьковской и Донецкой областях (по 11 часов). В Луганской области воздушная тревога не прекращается.
Канада передаст Германии еще пять турбин Siemens для газопровода «Северный поток — 1»
«Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, сообщает местное издание CBC.
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью CBC, что Германия продолжит работу с Канадой, чтобы обеспечить возвращение оставшихся пяти турбин.
В июне «Газпром» назвал отсутствие турбины причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку» в ЕС до 60% от планового показателя. Позднее поставка газа по «Северному потоку» снизилась до 20% мощности газопровода; «Газпром» объяснял это выводом из эксплуатации еще одной турбины.
Одну турбину уже вернули в Германию, но «Газпром» отказался ее принять, сославшись на «санкционные режимы» западных стран и «несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам».
В июле правительство Канады разрешило отправку шести турбин для «Северного потока», проходивших техническое обслуживание в Монреале, обратно в Германию для последующей их передачи «Газпрому».
Последствия ракетного удара в Чаплино
В результате российского удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области погибли 22 человека
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении. Ранее он сообщал о 15 погибших и 50 пострадавших.
Чаплино — наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту — 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются .Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они натворили. И обязательно выбросим захватчиков из нашей земли.
Поселок городского типа Чаплино и одноименная станция подверглись обстрелам 24 августа. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что всего россияне нанесли пять ударов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Война в Украине идет уже 183 дня. «Медуза» продолжает вести трансляцию, в которой рассказывает о боевых действиях и связанных с ними событиях. Спасибо, что вы с нами.