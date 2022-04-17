РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за «международной обстановки». Осенью его перенесли из-за пандемии

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Священный синод РПЦ принял решение о переносе , запланированного на 26-29 мая, из-за «международной обстановки».

Встречу архиереев теперь предполагается провести осенью или зимой, сообщает сайт Московского патриархата.

«Международная обстановка в Москву многих членов Архиерейского собора», — говорится в сообщении. В предыдущем соборе в 2017 году участвовали 377 архиереев из 22 стран мира.

По уставу РПЦ Архиерейский собор должен проходить не реже, чем раз в четыре года. Предыдущий собор прошел более четырех лет назад — в конце 2017 года.

Архиерейский собор был запланирован на 15-18 ноября 2021 года, однако в октябре его перенесли на май 2022-го «в связи со сложной эпидемической обстановкой».

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