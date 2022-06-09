Губернатор Петербурга пообещал восстановить Драмтеатр в Мариуполе

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На помощь в восстановительных работах Мариуполя приедет тысяча жителей Петербурга, которые среди прочего займутся восстановлением разрушенного Драматического театра. Об этом в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» заявил губернатор города Александр Беглов.

Петербуржцам доверили помочь Октябрьскому району Мариуполя, рассказал он. В первую очередь они планируют восстановить жилые дома в районе, а также к 1 сентября три школы и три детских сада. Также волонтеры займутся разбором завалов и уборкой улиц от бытового и строительного мусора.

Беглов напомнил, что в Мариуполь из Петербурге приехали четыре автобуса, которые бесплатно перевозят жителей, а на улице организовано горячее питание — гречневая каша с тушенкой.

16 марта в Мариуполе обстреляли драматический театр, в котором укрывались мирные жители. По данным местных властей, погибли около 300 человек, по расчетам Associated Press — до 600 человек. Власти Украины обвинили в случившемся российскую армию. В Минобороны РФ заявили, что за обстрелом стоят «украинские националисты». Восстановить Драмтеатр в Мариуполе предлагали власти Италии.

1 июня было объявлено, что Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и Константин Иващенко, которого в апреле назначили мэром оккупированного Мариуполя власти самопровозглашенной ДНР.

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