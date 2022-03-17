Италия поможет восстановить драмтеатр Мариуполя, разрушенный авиаударом

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Власти Италии помогут Украине в восстановлении драматического театра в Мариуполе, разрушенного 16 марта в результате авиаобстрела.

«Кабинет министров одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства, чтобы восстановить театр в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству», — написал в твиттере министр культуры Италии Дарио Франческини.

По данным местных властей, драмтеатр Мариуполя был разрушен 16 марта в результате российского авиаудара. В здании укрывались сотни мирных жителей. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

В Минобороны РФ сказали, что российская авиация днем 16 марта «не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя». Там заявили, что здание театра было взорвано батальоном «Азов».

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