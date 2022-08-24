Война Сто восемьдесят второй день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 августа читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости последних часов:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу высказался о замедлении темпов наступления в Украине. Он объяснил это тем, что российская армия стремится избежать жертв среди мирных граждан.

В оккупированной части Запорожской области взорвали автомобиль главы подконтрольного РФ поселка Михайловка Ивана Сушко. Мужчина погиб.

В Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Он стал фигурантом дела о «дискредитации» российской армии.

Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости. Он пожелал им «мирного неба», а соучастие Беларуси в войне назвал «противоречиями».

В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью. Один человек получил ожоги при тушении огня.

В Риге задержали 14 человек, вышедших в знак протеста против сноса памятника воинам-освободителям Риги.

Немецкий бренд нижнего белья Triumph планирует уйти из России до конца года, сообщили источники «Коммерсанта».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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