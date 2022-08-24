Война Сто восемьдесят второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 августа читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости последних часов:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу высказался о замедлении темпов наступления в Украине. Он объяснил это тем, что российская армия стремится избежать жертв среди мирных граждан.
- В оккупированной части Запорожской области взорвали автомобиль главы подконтрольного РФ поселка Михайловка Ивана Сушко. Мужчина погиб.
- В Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Он стал фигурантом дела о «дискредитации» российской армии.
- Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости. Он пожелал им «мирного неба», а соучастие Беларуси в войне назвал «противоречиями».
- В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью. Один человек получил ожоги при тушении огня.
- В Риге задержали 14 человек, вышедших в знак протеста против сноса памятника воинам-освободителям Риги.
- Немецкий бренд нижнего белья Triumph планирует уйти из России до конца года, сообщили источники «Коммерсанта».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Губернатор Свердловской области прокомментировал задержание Евгения Ройзмана
У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. И, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. И конечно, не могу не сказать о музее Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю, что этот музей удастся сохранить и он будет работать.
The Insider выпустил последний репортаж погибшей в Украине журналистки Оксаны Баулиной
Баулина погибла при обстреле Киева в конце марта. За день до гибели она передала в редакцию интервью с российскими военными, попавшими в плен в первые дни войны. В репортаже они рассказывают, как были брошены на фронт прямо с учений, как попали в плен, и звонят своим близким.
Министр обороны Сергей Шойгу: российская армия медленно наступает в Украине, чтобы сберечь жизни гражданских
В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно.
При этом Шойгу заверил, что «специальная военная операция» в Украине идет по плану, что она была продиктована «реальной угрозой» со стороны Киева и что все ее задачи будут выполнены.
В Запорожской области взорвали автомобиль главы оккупированного поселка Михайловка Ивана Сушко. Он погиб
Под сидение его автомобиля подложили бомбу, заявил представитель подконтрольной России администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, в результате взрыва Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре умер.
Покушения на людей, которые сотрудничают с Россией, также происходят в оккупированной Херсонской области. 24 июня в результате подрыва автомобиля погиб представитель подконтрольной РФ администрации региона Дмитрий Савлученко, 6 августа — замглавы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура.
Задержание Евгения Ройзмана. Подробности
- Ройзман — фигурант дела о «дискредитации» армии, ему грозит до трех лет лишения свободы. Он заявил, что дело на него завели за одну фразу «вторжение в Украину».
- К политику пришли утром 24 августа. После обыска в квартире его повели на обыск в созданный им музей невьянской иконы. Возле музея начались одиночные пикеты.
- По данным провластного издания Ura.ru, в квартире Ройзмана нашли визитки иностранных дипломатов и общественников, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины.
- Поддержать Ройзмана пришел Дмитрий Бахтин. У его сына спинальная мышечная атрофия, фонд Ройзмана помог собрать деньги на препарат «Золгенсма» для него.
- В соцсетях вспоминают фото, которое Ройзман запостил в твиттере чуть больше месяца назад. На нем он сидит рядом с политиками Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой (оба были арестованы по делам о «фейках» про армию), а также с бывшим исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым (его осудили на четыре года по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации»). «Я один на свободе», — подписал фотографию Ройзман.
Главные фотографии предыдущего дня войны
Завершился 181-й день с момента вторжения России в Украину. Во Львове прошел симфонический концерт. В Киеве начался чемпионат страны по футболу — на пустом стадионе сыграли донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист». В Харькове, который продолжают обстреливать, открыли новые бомбоубежища на остановках. В Донецке под обстрел попало здание администрации самопровозглашенной ДНР, гостиница и многоквартирный дом.
Бывшая декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова рассказала, что ее уволили из вуза. Она высказывалась против войны
«Вот и закончилась моя одиссея в ГИТИСе. Она длилась 48 лет. Но всему приходит конец. Война. А как иначе?» — написала Пивоварова в соцсетях.
По ее словам, ей сперва предложили написать заявление на увольнение, а после отказа сообщили, что с ней не возобновили контракт.
Наталья Пивоварова неоднократно высказывалась в соцсетях против войны в Украине. В начале марта ее уволили с поста заведующей дома-музея Щепкина.
На Евгения Ройзмана завели дело по первой части уголовной статьи 280.3. Ему грозит до трех лет лишения свободы
Статья 280.3 — это статья о «дискредитации» российской армии. В ее первой части сказано, что уголовное дело за «дискредитацию» могут завести на человека, которого до этого в течение года привлекли к административной ответственности за аналогичное деяние.
В марте-апреле 2022 года Евгений Ройзман был трижды оштрафован по административной статье о «дискредитации» российских военных. Поводами стали его твит, пост в телеграме и высказывание в видео. «Вообще непонятно, как защищаться. Я отказываться от своих слов не могу, не хочу и не буду», — говорил тогда политик.
В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью
Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, возгорание удалось быстро потушить, но один из сотрудников при тушении получил ожоги.
Губернатор предположил, что нападавший решил «отметить день независимости Украины», и пообещал продолжить поддерживать как российских военных, так и беженцев из Донбасса.
Информации о задержании человека, бросившего бутылки, нет.
«Худший сценарий» для Украины в войне уже позади, заявил министр обороны страны
«Мы находимся на стадии стабилизации всего фронта или линии столкновения с незначительными перемещениями боевых частей, и мы создали там много хороших средств сдерживания», — заявил Алексей Резников.
При этом Резников назвал одной из главных угроз усталость мирового сообщества от войны, которая может привести к уменьшению эффективности помощи Украине.
«С этой угрозой нужно работать, мы должны говорить с людьми вроде вас, просить людей не поддаваться этой усталости», — сказал министр в интервью CNN.
Сводка американского Института изучения войны
- В России подтвердили, что российские власти увозят украинских детей и отдают их на усыновление российскими семьями. Насильственная передача детей из одной группы в другую «с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу» является нарушением Конвенции о предупреждении геноцида.
- Российские власти направляют силы безопасности в Луганскую область, вероятно, в ответ на ослабление поддержки войны и растущее нежелание луганчан воевать. Это развертывание отвлекает эти силы от операций в других местах в Украине, что, вероятно, способствует неспособности России преобразовать ограниченные тактические успехи в оперативные.
- Российские официальные лица могли устроить в Донецке провокацию, чтобы оправдать атаки на здания правительства Украины в День независимости страны.
- Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута и к юго-западу от Донецка.
- Российские войска добились ограниченных успехов к востоку от Николаева и на северо-западе Херсонской области.
- Украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам и наземным линиям связи в Херсонской области.
- Регионы РФ продолжают повышать надбавки для призывников и, вероятно, набирают на должности специалистов лиц без военного опыта.
Сводка британской военной разведки
- Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины.
- Наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.
- Моральный дух во многих частях Вооруженных сил РФ плохой, армия значительно деградировала. Дипломатическое влияние России уменьшилось, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны. Война России оказалась и дорогостоящей, и стратегически вредной.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
- На Славянском направлении российская армия пыталась вести разведку у Богородичного. ВСУ нанесли россиянам огневое поражение и «заставили бежать».
- На Бахмутском ВС РФ вели наступательные бои в направлениях Бахмута и Кодемы, успеха не имели.
- На Авдеевском направлении россияне пытались наступать в направлении Песок и Невельского, успеха не имели.
- На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на содержании ранее занятых районов и сковывании действий ВСУ.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Что случилось за ночь
- В Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Он стал фигурантом дела о «дискредитации» российской армии.
- Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости. Он пожелал им «мирного неба», а соучастие Беларуси в войне назвал «противоречиями».
- Посольство России в США назвало «русофобскими заявлениями» слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса о гибели Дарьи Дугиной. Он сказал, что США осуждают убийства мирных жителей «и в Киеве, и в Буче, и в Москве».
- В Риге задержали 14 человек, вышедших в знак протеста против снова памятника воинам-освободителям Риги.
- Немецкий бренд нижнего белья Triumph планирует уйти из России до конца года, сообщили источники «Коммерсанта».
24 августа — это не только полгода войны, но и День независимости Украины
Президент страны Владимир Зеленский записал обращение к украинцам по случаю праздника. Вот как оно начинается:
Свободный народ независимой Украины!
И этим все сказано. Всего четыре слова, но как много стоит за ними сегодня. 182-й день полномасштабной войны. Сколько в этих словах символов и смыслов, подвигов и утрат, радости и боли. А главное — сколько в них правды. Нашей правды. Правды о нашем настоящем, с которым невозможно спорить, потому что невозможно не видеть и не признавать. Мы свободный народ независимой Украины. После шести месяцев, когда нас пытаются уничтожить, мы свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем. Свободный народ независимой Украины.
Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должно было быть слов «с Днем Независимости». 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!
Полгода назад началась полномасштабная война России с Украиной. Мы сравнили ее с другими войнами недавнего прошлого
24 августа исполнилось ровно полгода (182 дня) с начала полномасштабной войны России с Украиной. И хотя она, по-видимому, далека от завершения, уже сейчас ее вполне корректно сравнивать с известными и значительными (в политическом смысле) конфликтами второй половины XX — начала XXI века. Прежде всего, в таких аспектах, как площадь территории, охваченной боевыми действиями, и количество задействованных сил. Но пока — не в масштабе боевых потерь (погибших меньше, чем можно было бы ожидать).
При этом у вооруженных конфликтов нет «среднего размера», чтобы на его основании можно было предугадать их ожидаемый урон — войны подчиняются другим законам, и невозможно понять, где мы сейчас находимся — в начале, середине или конце войны. Тем не менее, сравнение российско-украинской войны с другими конфликтами дает определенное (далеко не исчерпывающее) представление о том, как она выглядит в историческом контексте.
Мы возобновляем наш онлайн о войне России с Украиной. Она идет уже полгода.