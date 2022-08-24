В России в небольших кинотеатрах показали «Элвиса» и третий «Мир Юрского периода» в пиратской озвучке Jaskier

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Небольшие кинотеатры в разных городах России показали фильмы «Элвис» и «Мир Юрского периода: Господство» в пиратской озвучке от студии Jaskier. Об этом сообщает DTF, ссылаясь на представителя Jaskier.

Байопик «Элвис» в пиратской озвучке показали в двухзальном кинотеатре «Колибри» в Селятино в Московской области. Сам кинотеатр подтвердил это в переписке с клиентами, следует из скриншота DTF.

Третью часть «Мира Юрского периода» в июле показали в четырехзальном кинотеатре «Лодзь» в Иваново, причем сам кинотеатр писал в соцсетях, что в фильме использована озвучка Jaskier.

Кроме того, отмечает DTF, фильмы в озвучке студии показали в одном из неназванных кинотеатров Екатеринбурга, а также, предположительно, в шестизальном кинотеатре «Столичный» во Владикавказе.

Представитель Jaskier сказал, что кинотеатры показывают фильмы в озвучке студии без ее разрешения. «Кинотеатры, крутящие нашу озвучку, не выходят на контакт, не отвечают на письма и вообще делают вид, что это не они… Мы очень рады, что дубляж пришелся им по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома», — сказал он. Представитель студии также призвал кинотеатры спонсировать озвучку фильмов, ведь «все хотят кушать».

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