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Агентство Associated Press опубликовало архив видеозаписей, сделанных на контрольно-пропускном пункте на Чернобыльской АЭС в конце февраля 2022 года. Как отмечает агентство, это одна из редких видеофиксаций действий российской армии в самые первые дни войны.

Видеозапись была сделана коммерческой фирмой, которая организовывает туры в чернобыльскую зону отчуждения. Ее владелец Ярослав Емельяненко за несколько месяцев до войны установил камеру у своего офиса, находящегося вблизи КПП, где продавались сувениры и открытки. Российские военные, заняв территорию, отключили все правительственные камеры наблюдения, но камеру Емельяненко не заметили.

Российские военные на КПП в Чернобыле Meduza

Камера продолжала работать на протяжении нескольких дней после вторжения — пока у нее не кончился заряд батареи. Она фиксировала передвижения российской техники у КПП.

Сигнал с камеры передавался на компьютер Емельяненко в офисе в Киеве — и он сразу же сообщил о наличии видео правительству Украины. На протяжении нескольких дней Емельяненко и его сотрудники сидели перед мониторами и подсчитывали количество проехавшей под камерами военной техники.

Как рассказал сам Емельяненко, наблюдать за этим «было психологически сложно». «С одной стороны, мы читали заверения в новостях, что в Киев никто не войдет. С другой — продолжали считать количество единиц российской военной техники», — рассказал он.

Российские войска заняли Чернобыль и АЭС к концу первого дня войны. В конце марта они начали покидать территорию станции — после решения о «кардинальном сокращении» операций российской армии на киевском направлении.

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