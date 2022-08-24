В Екатеринбурге разогнали акцию в поддержку Евгения Ройзмана

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Как минимум один человек задержан в Екатеринбурге в ходе акции в поддержку бывшего мэра города Евгения Ройзмана, обвиненного по статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ.

Как сообщает издание Itʼs My City, вечером 24 августа на площади 1905 года собрались несколько десятков человек на «молчаливую акцию» поддержки Ройзмана, люди просто сидели на ступенях у памятника Ленину. Митингующие рассказали, что будут протестовать тихо, потому что «наша власть очень любит катать людей на машинах и не хочется обострять ситуацию».

Несмотря на это полицейские разогнали акцию, жестко задержав одного из участников. По сведениям телеграм-канала Avtozak Live, сейчас на месте акции остались только полицейские и журналисты.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в его квартире утром 24 августа. В его фонде и основанном им музее Невьянской иконы прошли обыски. Политика обвиняют в публичной «дискредитации» российской армии. По части 1 статьи 280.3 УК РФ ему может грозить до трех лет лишения свободы. В течение дня в Екатеринбурге, а также в Москве у здания Госдумы, прошли одиночные пикеты в поддержку Ройзмана. О задержаниях не сообщалось.

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«Дело за одну фразу — „вторжение в Украину“». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали за «дискредитацию» вооруженных сил Политик выступал против войны и отказывался уезжать из России

Подробнее о деле Ройзмана

«Дело за одну фразу — „вторжение в Украину“». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали за «дискредитацию» вооруженных сил Политик выступал против войны и отказывался уезжать из России