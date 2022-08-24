«Дело за одну фразу — „вторжение в Украину“». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали за «дискредитацию» вооруженных сил Политик выступал против войны и отказывался уезжать из России
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В Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Одними из первых об этом сообщили телеграм-канал Mash и источники ТАСС «в экстренных службах региона». Рано утром 24 августа Mash опубликовал видео, на котором не менее шести силовиков в масках заходят в подъезд к политику с криками «Полиция! Открывай дверь! Бегом!». Затем они поднимаются к квартире Ройзмана, тот открывает им дверь. Ролик заканчивается после того, как Ройзману объявляют, что в его квартире будет проходить обыск по уголовному делу.
Вскоре адвокаты политика подтвердили, что у него дома проходят следственные действия. Один из защитников Владислав Идамжапов рассказал, что его не пустили к Ройзману. Он планирует пожаловаться на действия следователей.
С обысками также пришли в фонд Ройзмана и основанный им музей Невьянской иконы. Как сообщает E1.ru, после следственных действий в квартире Ройзмана доставили в музей. В офис фонда силовиков впустили сотрудники организации, после того как на место прибыл адвокат. По данным СМИ, в музее изымают иконы, а фонде готовятся изъять документы. Из квартиры политика вынесли несколько пакетов с вещами и, предположительно, компьютер.
Политику вменяют публичную «дискредитацию» российской армии. Дело возбудили по части 1 статьи 280.3 УК РФ, рассказал сам Ройзман, когда его вывели из квартиры. По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы. «[Дело возбудили,] фактически, за одну фразу — „вторжение в Украину“… Я везде ее говорил, да и сейчас скажу», — заявил Ройзман. Он считает, что его этапируют в Москву. Другие детали дела Ройзман уточнить не успел. Источник ТАСС утверждает, что дело на бывшего мэра Екатеринбурга завели из-за видео на его ютьюб-канале.
По статье 280.3 УК РФ привлекают тех, кого ранее признали виновным по административной статье о «дискредитации» армии. Ройзмана уже трижды штрафовали по этой статье. Поводом для протоколов стали твит и пост в телеграме политика, а также его высказывание в видео. В общей сложности ему назначили штраф на 150 тысяч рублей.
Ройзман неоднократно выступал против войны в Украине и отказывался уезжать из России — даже под угрозой преследования. Об этом он заявил, в частности, в опубликованном в середине августа интервью Катерине Гордеевой.
«А почему я должен уезжать? Я к этой земле привязан, я тут родился и вырос. Я и на миллиметр не подвинусь. Я люблю свою страну, все риски понимаю, но я не могу отсюда уехать хотя бы потому, что это будет бегство. Не будет такого никогда», — сказал он, отметив, что оставляет за собой право говорить то, что думает.
Задержание Ройзмана прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он признал, что с бывшим мэром Екатеринбурга его связывают «непростые отношения» и что они являются «политическими оппонентами». «Но закон есть закон, ну и как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения», — сказал Куйвашев. Губернатор также выразил надежду, что музей Невьянской иконы «удастся сохранить».
В России из-за высказываний про войну в Украине арестованы несколько оппозиционных политиков, в том числе Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Им вменяют статью 207.3 УК РФ — «публичное распространение заведомо ложной информации об армии и госорганах РФ». Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля, Яшин — с июля.