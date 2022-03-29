На Евгения Ройзмана составили три протокола о «дискредитации» российских военных. Ему грозит штраф до 150 тысяч рублей

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В отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили три административных протокола о «дискредитации» российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщил «Екатеринбург онлайн».

Первый протокол составили за твит, второй — за высказывания в видео, третий — за пост в телеграм-канале политика, рассказала его адвокат Юлия Федотова. Сам Ройзман назвал обвинения нелепыми и заявил, что не понимает, как строить защиту.

«Очень сложно защищаться в такой ситуации. Ты же не можешь сам себя опровергать. Ты сказал то, что думал. На черное сказал — черное, на белое сказал — белое. Как защищаться? Объяснять, почему ты это сказал? Потому что ты нормальный думающий человек», — сказал он.

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Суд уже приступил к рассмотрению первых двух протоколов, дав политику и его защите только два часа на подготовку, пишет «Екатеринбург онлайн». Заседание по третьему назначено на 7 апреля. По словам Федотовой, в худшем случае по совокупности всех обвинений Ройзману грозит штраф в размере 150 тысяч рублей.

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