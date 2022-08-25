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Жилой дом, пострадавший при обстреле Чаплино. 24 августа 2022 года Dmytro Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Вечером 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил об ударе по поселку Чаплино в Днепропетровской области. «Четыре пассажирских вагона [на железнодорожной станции] горят. <…> Так мы живем каждый день. Так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН», — сказал Зеленский, выступая на заседании Совета безопасности ООН по видеосвязи. До этого власти Украины об ударе по станции Чаплино не сообщали.

В Чаплино погибли 25 человек (в том числе два ребенка шести и 11 лет). 31 человек пострадал, заявил утром 25 августа замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, накануне Чаплино был атакован несколько раз. Днем ракета попала в жилой дом, где были женщина и двое детей. Позднее еще четыре ракеты были выпущены в сторону железнодорожной станции. 11-летний ребенок погиб под завалами жилого дома, шестилетний — во время пожара в автомобиле возле станции. Поисково-спасательные работы завершены, сообщил Тимошенко.

Суспільне Дніпро

Минобороны России признало удар по Чаплино. По версии ведомства, там был поражен состав с военнослужащими и военной техникой. «В результате прямого попадания ракеты „Искандер“ по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», — говорится в сводке Минобороны.

По числу погибших обстрел Чаплино стал одним из самых смертоносных с начала войны. В результате этой атаки меньше жертв, чем при обстреле железнодорожного вокзала Краматорска (тогда погиб 61 человек, пострадал 121), но она сравнима с ударами по торговому центру в Кременчуге (погибли 19 человек, пострадали 66), Дому офицеров в Виннице (погибли 24 человека, пострадали более 200) и общежитиям в Харькове (погибли 25 человек, пострадали не менее 45).

При этом снимков с места удара по железнодорожной станции в Чаплино в открытом доступе лишь несколько; фото оттуда не публиковали ни власти, ни «Укрзалізниця» (которая сообщила о трех погибших и четырех пострадавших железнодорожниках), ни спасатели, ни полиция. Кроме того, украинские власти не уточнили, все ли погибшие в Чаплино были мирными жителями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что удары по Чаплино укладываются в «картину злодеяний», совершенных в Украине. Владимир Зеленский пообещал, что Россия «ответит за все». Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал, что Украина отреагирует на обстрел Чаплино в ближайшие дни. «Ситуация начала войны, когда нам вываливали за сутки по 100-150 ракет на головы, убивали мирных жителей, а мы не могли ответить (только ближним оружием) давно миновала. Можем уже и Крым достать, и все, что хотите», — сказал Арестович.

24 августа Украина отметила День независимости. Разведка США предупреждала о возможности ударов РФ по гражданским объектам в эту дату. В Киеве запретили массовые мероприятия в честь праздника, а американское посольство призвало своих граждан уехать. Кроме того, некоторые посольства, как сообщалось, перевели персонал поближе к бомбоубежищам в украинской столице. Согласно информации телеграм-канала «Карта воздушных тревог», в День независимости сигнал воздушной тревоги в регионах Украины объявляли 189 раз, что стало рекордом с начала войны.

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