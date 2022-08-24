Зеленский заявил о 15 погибших в результате российского удара по железнодорожной станции в Днепропетровской области

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По меньшей мере 15 человек погибли и еще около 50 получили ранения в результате российского ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Об этом, выступая по видеосвязи в Совбезе ООН, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Четыре пассажирских вагона горят… Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться. Так мы живем каждый день. Так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН», — сказал президент.

Ранее власти Украины об ударе по станции Чаплино не сообщали.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.

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