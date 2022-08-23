Американская разведка предупредила о готовящихся российских ударах по государственным объектам Украины

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США располагают данными разведки о том, что Россия планирует в ближайшее время осуществить новые атаки на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты Украины. Об этом пишут Reuters и The New York Times со ссылкой на заявления американских чиновников.

В правительстве США отметили, что рассекречивают это предупреждение разведки, чтобы донести опасения официальных лиц по поводу угрозы до максимально широкой аудитории. Госдепартамент в очередной раз выступил с призывом гражданам США немедленно покинуть территорию Украины из-за угрозы обстрелов.

С предупреждением к украинцам выступило также Главное управление разведки Минобороны Украины. Особенно осторожными граждан призвали быть в День независимости Украины.

«Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы перестраховаться и быть готовыми к тому, что и День Независимости будет атакован», — заявил в эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

23 августа в Украине отмечают День национального флага, а 24-го — День независимости. В одном из недавних обращений к нации президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в эти дни «Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое».

В Киеве на всю неделю запрещено проведение массовых мероприятий. Сообщалось, что сотрудникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, рекомендовали с 22 по 26 августа работать из дома. Городская полиция попросила киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги с 23 по 25 августа.