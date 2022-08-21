Сотрудникам правительственного квартала в Киеве рекомендовали следующую неделю работать из дома. В Украине ожидают обстрелы в День независимости

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Сотрудникам учреждений, расположенных в Киева, посоветовали с 22 по 26 августа работать из дома. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламенте и правительстве.

Как отмечает издание, в это время аппарат Верховной рады будет работать дистанционно, за исключением работников, задействованных по международным делегациям и в подготовке к следующему заседанию парламента.

Один из собеседников «Украинской правды» рассказал, что сотрудникам госучреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе «по возможности меньше там появляться».

23 августа в Украине отмечают День национального флага, а 24-го — День независимости. Власти Украины ожидают, что в этом году российские военные могут увеличить интенсивность обстрелов украинских городов, в том числе Киева, во время празднований. Президент Владимир Зеленский считает, что в течение недели с 22 по 25 августа Россия «может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое».

В это время в Киеве запретили проведение массовых мероприятий. Городская полиция попросила киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги с 23 по 25 августа. В Харьковской области вводят длительный комендантский час — с вечера 23 августа по утро 25 августа.

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