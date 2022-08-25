Опубликован доклад о ситуации с кассетными боеприпасами в мире. Россия применяла их в Украине сотни раз
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Российские военные сотни раз использовали кассетные боеприпасы во время войны в Украине, сказано в ежегодном докладе Cluster Munition Monitor, подготовленного международной инициативой по борьбе с этим видом вооружений Cluster Munition Coalition.
В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 215 человек и получили ранения 474. Известно о пострадавших только среди гражданских.
По состоянию на 1 июля правозащитники зафиксировали применение Россией кассетных боеприпасов в по меньшей мере десяти из 24 регионов Украины. Украинские военные, по данным авторов доклада, могли использовать кассетные боеприпасы по крайней мере трижды — в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
Россия не отрицает применения кассетных боеприпасов и считает их использование допустимым. Одновременно Россия обвиняет в их использовании Украину, отмечается в докладе.
Авторы доклада отмечают, что Украина — единственная страна мира, где в 2022 году применяются кассетные боеприпасы. В 2021 году было зафиксировано снижение числа пострадавших из-за кассетных боеприпасов, однако их активное использование в войне в Украине затмило это достижение, сказано в документе.