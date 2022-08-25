Суд не стал отправлять под арест Евгения Ройзмана по делу о «дискредитации» армии. Но политику запретили посещать публичные места и пользоваться интернетом

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде до 29 сентября в отношении бывшего мэра города Евгения Ройзмана, обвиняемого в «дискредитации» российской армии, сообщает Е1.ru.

Политику запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться с кем бы то ни было без разрешения следователя, кроме адвоката и близких родственников, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, в том числе интернет. На такой мере пресечения для него настояло следствие. Также следователи просили запретить Ройзману покидать квартиру с 00:00 до 23:59, но судья сочла эту меру излишней.

«Даже в СИЗО у меня было бы больше возможностей», — отреагировал Ройзман в суде. Он также отказался признать вину по вменяемой ему статье.

Единственное, что могу сказать: в конце концов все будет хорошо. Даже не сомневайтесь! Такие времена не навсегда.

Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда.

Правка. Первоначально в новости сообщалось, что Евгению Ройзману запретили покидать свою квартиру с 00:00 до 23:59. Это не так, суд посчитал такую меру пресечения излишней. Редакция приносит извинения.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в его квартире утром 24 августа. В его фонде и основанном им музее Невьянской иконы прошли обыски. Политика обвинили в публичной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК, наказывается лишением свободы на срок до трех лет). Поводом к уголовному делу следствие назвало видеоролик на ютьюбе, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения».

По статье 280.3 УК привлекают тех, кого ранее признали виновным по административной статье о «дискредитации» армии. Ройзмана уже трижды штрафовали по ней на общую сумму в 150 тысяч рублей.