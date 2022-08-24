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24 августа в Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. На него завели уголовное дело по статье о «дискредитации» российской армии. Дома у Ройзмана, а также в его и основанном им музее Невьянской иконы прошли обыски.

Примерно месяц назад, 13 июля 2022 года, Ройзман опубликовал твит со словами «Я один на свободе» и фотографией, где вместе с ним были сняты политик, бывший глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы , политик и журналист и бывший директор « » Андрей Пивоваров.

Канал Евгения Ройзмана в Twitter

Фотография была сделана 13 марта 2021 года на форуме «Муниципальная Россия» в Москве, который проходил в гостинице «Измайлово». Это было собрание с участием независимых муниципальных депутатов. Полиция сорвала его проведение, задержав около 170 человек.

Вот что стало с людьми с этой фотографии:

Илья Яшин арестован по части 2 статьи 207.3 о «фейках» про вооруженные силы России (до 10 лет лишения свободы)

Андрей Пивоваров приговорен к четырем годам колонии по статье 284.1 об осуществлении деятельности «нежелательной организации»

Владимир Кара-Мурза арестован по части 2 статьи 207.3 о «фейках» про вооруженные силы России (до 10 лет лишения свободы)

Евгений Ройзман задержан по части 1 статьи 280.3 УК РФ о «дискредитации» вооруженных сил России (до трех лет лишения свободы)

Дело Евгения Ройзмана

«Дело за одну фразу — „вторжение в Украину“». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали за «дискредитацию» вооруженных сил Политик выступал против войны и отказывался уезжать из России

Дело Евгения Ройзмана

«Дело за одну фразу — „вторжение в Украину“». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали за «дискредитацию» вооруженных сил Политик выступал против войны и отказывался уезжать из России