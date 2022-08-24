Месяц назад Евгений Ройзман опубликовал фото с оппозиционного форума — и написал: «Я один на свободе». Теперь на свободе не осталось никого
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24 августа в Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. На него завели уголовное дело по статье о «дискредитации» российской армии. Дома у Ройзмана, а также в его фонде и основанном им музее Невьянской иконы прошли обыски.
Примерно месяц назад, 13 июля 2022 года, Ройзман опубликовал твит со словами «Я один на свободе» и фотографией, где вместе с ним были сняты политик, бывший глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, политик и журналист Владимир Кара-Мурза и бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.
Фотография была сделана 13 марта 2021 года на форуме «Муниципальная Россия» в Москве, который проходил в гостинице «Измайлово». Это было собрание с участием независимых муниципальных депутатов. Полиция сорвала его проведение, задержав около 170 человек.
Вот что стало с людьми с этой фотографии:
- Илья Яшин арестован по части 2 статьи 207.3 о «фейках» про вооруженные силы России (до 10 лет лишения свободы)
- Андрей Пивоваров приговорен к четырем годам колонии по статье 284.1 об осуществлении деятельности «нежелательной организации»
- Владимир Кара-Мурза арестован по части 2 статьи 207.3 о «фейках» про вооруженные силы России (до 10 лет лишения свободы)
- Евгений Ройзман задержан по части 1 статьи 280.3 УК РФ о «дискредитации» вооруженных сил России (до трех лет лишения свободы)