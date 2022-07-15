Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова приговорили к четырем годам колонии

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Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова к четырем годам колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

Пивоварова признали виновным по уголовной статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (статья 284.1 УК РФ). Ему также на восемь лет запретили заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета.

Прокурор просил для Пивоварова наказание в виде пяти лет лишения свободы. Политик вину не признал. С самого начала следствия он объяснял уголовное преследование предстоящими выборами в Госдуму, в которых Пивоваров собирался принять участие. Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что приговор будет обжалован.

Дело против Пивоварова возбудили в Краснодаре 29 мая 2021 года. Основанием для него стал репост в , в котором политик призывал поддержать проект «Объединенные демократы». В окончательную редакцию обвинения были включены 34 поста Пивоварова. Ему также вменили организацию форума «Свободные люди» в Нижнем Новогороде и один репост о сборе пожертвований в Краснодаре. 31 мая политика задержали в петербургском аэропорту Пулково, когда он собирался вылететь в Варшаву.

Общественная организация «Открытая Россия», в руководстве которой обвинили Пивоварова, прекратила свою деятельность за несколько дней до его задержания, чтобы предотвратить уголовное преследование своих членов. признал Пивоварова политзаключенным.

Интервью Пивоварова из СИЗО

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Интервью Пивоварова из СИЗО

«Укрепление экономики лучше всего иллюстрирует тюремный магазин» Интервью Андрея Пивоварова — о том, как он сидит в СИЗО, пока идет война. И о том, что арестанты и надзиратели думают о «спецоперации»