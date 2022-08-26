В российских консульствах за рубежом «по техническим причинам» приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта

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В российских дипмиссиях за рубежом приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет.

Как сказано на сайте Консульского департамента МИД России, прием заявлений приостанавливается «по техническим причинам» с 26 августа.

О возобновлении приема в МИДе пообещали сообщить дополнительно.

Аналогичные сообщения появились на сайтах посольств РФ в некоторых странах. Там подчеркивается, что граждане России могут оформить загранпаспорт старого образца, который действует пять лет и не содержит микросхемы с биометрическими данными.

В июне правительство России заморозило проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Одной из причин заморозки называли дефицит чипов, с которым РФ столкнулась на фоне санкций из-за войны в Украине.