Перейти к материалам

В российских консульствах за рубежом «по техническим причинам» приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта

Источник: Консульский департамент МИД России

В российских дипмиссиях за рубежом приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет.

Как сказано на сайте Консульского департамента МИД России, прием заявлений приостанавливается «по техническим причинам» с 26 августа.

О возобновлении приема в МИДе пообещали сообщить дополнительно.

Аналогичные сообщения появились на сайтах посольств РФ в некоторых странах. Там подчеркивается, что граждане России могут оформить загранпаспорт старого образца, который действует пять лет и не содержит микросхемы с биометрическими данными.

В июне правительство России заморозило проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Одной из причин заморозки называли дефицит чипов, с которым РФ столкнулась на фоне санкций из-за войны в Украине.