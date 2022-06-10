«Всем немного не до того». Проект электронного паспорта для россиян заморозили из-за войны

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Министерство цифрового развития РФ заморозило на неопределенный срок проект выдачи цифровых паспортов россиянам, пишет Forbes.

Ранее планировалось, что выдавать пластиковые карты с российским чипом и приложения с QR-кодом начнут в пилотном режиме с начала 2023 года в трех регионах: Москве, Московской области и Татарстане.

Однако, как рассказали источники издания, после начала российской «спецоперации» в Украине проект остановили, несмотря на то, что технически он уже готов к запуску. По их словам, в правительстве этот проект сейчас «не в приоритете» и в текущих условиях «всем немного не до того».

Один из собеседников Forbes говорит, что от электронного паспорта решили отказаться «по финансовым причинам». Стоимость цифрового паспорта составила бы 1000 рублей, а обычного — 300 рублей.

«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала „спецоперации“ стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — заявил источник.

Еще одной причиной заморозки проекта цифрового паспорта называется дефицит материалов для электронных носителей. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов. «В России не хватает чипов даже для выпуска банковских карт», — рассказал собеседник Forbes.

Концепция электронного паспорта в том или ином виде прорабатывается в России с 2013 года.

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