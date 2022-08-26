СБУ обвинила Рамзана Кадырова в военных преступлениях

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Служба безопасности Украины объявила, что собрала «безоговорочные доказательства военных преступлений» со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных: замначальника войск Росгвардии Чечни Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» Росгвардии Хусейна Межидова.

Security Service of Ukraine

По утверждению украинской спецслужбы, в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций чеченских подразделений Росгвардии, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Мартынов, по данным СБУ, 5 марта лично руководил захватом психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области, когда были взяты в заложники почти 500 его пациентов и сотрудников. Межидов в конце февраля — начале марта командовал захватом и удержанием в заложниках почти 200 мирных жителей Гостомеля, рассказали в спецслужбе.

Следователи СБУ подозревают Кадырова в подготовке и развязывании агрессивной войны, совершении действий с целью изменения границ Украины, а также в оправдании военной агрессии РФ против Украины. Мартынов и Межидов обвиняются в нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением.

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