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Dmitri Lovetsky / AP / Scanpix / LETA

Министерство просвещения РФ опубликовало сценарии и методички для внеклассных часов «Разговоры о важном», которые с 1 сентября будут проводить в российских школах.

Сейчас на сайте ведомства опубликованы материалы для классных часов до конца ноября. Первое занятие, согласно расписанию, должно пройти 5 сентября. Внимание на методички обратили « ». Как отмечает издание, на разработку этих материалов министерство потратило 22 миллиона рублей.

На занятиях для первых двух классов ученикам планируют прививать любовь к природе России, поскольку это «проявление любви к своему Отечеству» и «часть огромного чувства патриотизма». В рамках урока дети будут рассматривать пейзажи, слушать звуки природы и патриотические песни. В сценарии к занятию, в частности, предлагается прослушивание советской песни «С чего начинается Родина».

У школьников 3 — 4 классов авторы программы собираются воспитать, среди прочего, «принятие идеи о действенной любви к Родине». В частности, ученикам предложат объяснить пословицу «Родину любить — Родине служить». При этом учитель должен дать «подсказку», как интерпретировать слово «служить». Авторы сценария предлагают записать на доске такие значения этого слова:

исполнять воинские обязанности, быть на военной службе;

работать, трудиться во имя чего-либо, на благо чего-либо, кого-либо.

С пятого класса школьникам начнут рассказывать про «специальную военную операцию». Так, ученикам 5 — 7 классов предложат творческое задание, которое должно помочь решить «проблемные ситуации» на примере « ». Подросткам расскажут о российских военных — «героях» и «патриотах России», об их «подвигах», которые «обеспечивают успех наших войск», а также о причинах «спецоперации».

«Среди целей специальной военной операции — защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО… Огромная военная и иная помощь коллективного Запада украинским властям затягивает боевые действия, увеличивает число жертв операции», — говорится в сценарии к одному из занятий.

В 8 — 9 классах в результате занятия по теме «спецоперации» учащиеся должны понять, что «жители ДНР и ЛНР — русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию», а «российские военные — герои».

В 10 -11 классах школьникам надо будет выполнить интерактивное задание — сопоставить по хронологии исторические плакаты и фотографии. Для 2000 — 2020 годов авторы программы выбрали изображения с российской танковой колонной и женщиной, плачущей возле стенда с погибшими детьми во время теракта в Беслане.

В конце занятия для старшеклассников педагогам предлагается рассказать, что значит быть патриотом и любить Родину. «Стать патриотом нельзя, если только декларировать лозунги. По-настоящему патриотически настроенные люди готовы защищать свою Родину с оружием в руках, но это не единственный путь проявления патриотизма. Патриотизм проявляется в малых делах <…>, поэтому патриотом является тот из нас, который готов действовать на благо свой страны, своей отчизны», — предлагают сделать вывод авторы сценария.