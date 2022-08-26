The Insider и Bellingcat раскрыли личность сотрудницы ГРУ, которая почти 10 лет жила в Европе Она открыла ювелирный бутик в Италии, возглавила благотворительный фонд и подружилась со многими офицерами НАТО

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Мария Адела Куфельдт Ривера, 2016 год Инст @adelaserein

совместно с , Der Spiegel и La Repubblica опубликовал расследование о сотруднице ГРУ, которая почти 10 лет жила в Европе. Она запустила свой модный бренд ювелирных изделий, стала частью светской жизни Неаполя и возглавила отделение благотворительной организации Lionʼs Club, которое было создано офицерами НАТО. «Медуза» пересказывает этот текст.

На Марию Аделу Куфельдт Риверу, она же Ольга Колобова, расследователи обратили внимание в конце 2021 года. Тогда они обнаружили, что обладателем паспорта специальной серии, которой пользуются сотрудники ГРУ, является человек с именем, которого нет ни в одной российской базе данных. Позже The Insider установил, что этой женщине было выдано минимум три российских паспорта — один внутренний и два заграничных. Все эти документы попадали в диапазон номеров документов, которыми пользовались офицеры ГРУ.

Как выяснили расследователи, в августе 2005 года Мария Адела Куфельдт Ривера пыталась получить гражданство Перу. Тогда она вместе с адвокатами представила в отдел записей гражданского состояния города Лима свидетельство о рождении за 1978 год, выданное в перуанском городке Кальяо, и свидетельство о крещении в местной церкви, выданное через две недели после рождения. При проверке выяснилось, что документ поддельный: указанная церковь была построена в 1987 году, на девять лет позже «крещения».

Несмотря на неудачу с получением гражданства Перу, Мария Адела продолжила пользоваться легендой о своем южноамериканском происхождении. Она рассказывала знакомым, что родилась в Кальяо, ее отец был немцем, а мать перуанкой. Отец их бросил и мать воспитывала ее одна. В 1980 году мать с дочерью поехали в Советский Союз на Олимпийские игры. Но матери пришлось срочно вернуться домой, и она оставила Марию Аделу на попечение некой советской семьи.

В 2006 году, через год после неудачной попытки получить перуанское гражданство, Мария Адела получила российский паспорт. Согласно прикрытию, она тогда работала «ведущим специалистом» в МГУ и проживала по адресу в Москве, где, как установили журналисты, на самом деле жили другие люди, ничего о ней не знавшие. The Insider отмечает, что первый российский паспорт Марии Аделы принадлежал к той же серии, которую ГРУ выдало как минимум шести другим своим сотрудникам. В их числе Сергей Лютенко, один из предполагаемых отравителей болгарского оружейника Емельяна Гебрева, и Александр Ковальчук, подозреваемый в причастности к .

Как расследовали отравление Скрипалей

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Как расследовали отравление Скрипалей

«Атмосфера была как когда играешь в „Что? Где? Когда?“» К авторам расследований про «Петрова» и «Боширова» из Bellingcat и The Insider накопилось много вопросов. Мы их задали

В Европе Мария Адела предположительно появилась в период с 2009 по 2011 год. Об этом свидетельствуют фотографии других людей в социальных сетях, на которых она запечатлена. На Мальте она подружилась с Марсель ДʼАрджи Смит, бывшим редактором издания Cosmopolitan. По словам Смит, Мария Адела ей тогда сказала, что изучает геммологию в Париже, но часто бывает на Мальте, где у нее живет друг.

Первые данные о международных поездках, которые смогли обнаружить журналисты, датированы октябрем 2011 года. Тогда Мария Адела совершила первую из множества поездок на поезде из Москвы в Париж. Паспорт, по которому она путешествовала в то время, был выдан в августе 2011 года. Его номер всего на одну цифру отличался от номера паспорта Дениса Сергеева, предполагаемого участника отравления Скрипалей.

Об этом периоде жизни Марии Аделы журналистам рассказала Марсель ДʼАрджи Смит. По ее словам, Мария Адела сначала изучала геммологию в университете в Риме, а в феврале 2011 года отправилась в Великобританию в рамках учебной поездки. В октябре 2011 года она переехала в Париж, чтобы получить магистерскую степень в области управления. Итальянские иммиграционные данные, полученные La Repubblica, подтверждают воспоминания ДʼАрджи Смит. Они показывают, что Мария Адела сначала путешествовала по краткосрочным французским визам, а в сентябре 2011 года получила студенческую визу. О тех годах Смит вспоминает, что Адела просила ее познакомить с какими-нибудь английскими политиками или лордами, но дальше разговоров дело не зашло, пишет The Insider.

В 2012 году Мария Адела вышла замуж за человека, у которого было итальянское, эквадорское и российское гражданство. The Insider называет только его инициалы — Д. М. Этот человек родился в Москве в семье русской матери и отца из Эквадора. Российский паспорт он получил в посольстве России в Эквадоре незадолго до свадьбы. Год спустя он поехал в Москву, где умер в июле 2013 года в возрасте 30 лет. Причина смерти — «двойная пневмония и системная красная волчанка». Близкие друзья мужчины рассказали, что ничего не знали об этом браке и не слышали ни о какой Марии Аделе. Один из них также отметил, что его другу диагностировали волчанку менее чем за два месяца до смерти.

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Вскоре после смерти супруга Мария Адела зарегистрировала в Италии компанию Serein SRL, целью которой было производство и торговля ювелирными изделиями и предметами роскоши. The Insider пишет, что под этим брендом продавались дешевые украшения, купленные в китайских интернет-магазинах.

Мария Адела поселилась в пригороде Неаполя и, как отмечает The Insider, «стала неотъемлемой частью местной светской жизни». Она открыла бутик ювелирных изделий и предметов роскоши, позже превратив его в модный клуб, а потом возглавила отделение благотворительной организации Lionʼs Club.

Отделение Lionʼs Club, расположенное в Неаполе, было создано офицерами НАТО, с которыми Марии Аделе удалось выстроить очень близкие отношения. По воспоминаниям подполковника Торстена С., офицера немецкого бундесвера, руководитель неапольского Lionʼs Club рекомендовал Марию Аделу как человека, способного оживить работу организации.

Журналисты опросили трех знакомых Марии Аделы, связанных с НАТО. Они рассказали, что в то время она общалась со многими сотрудниками НАТО, подружилась с рядом офицеров и часто общалась с ними в социальных сетях, причем некоторые из этих связей носили романтический характер. В 2018 году она вызвалась оплатить членские взносы всех участников отделения Lionʼs Club, чтобы оно не закрылось.

Одним из близких к Марии Аделе людей считалась полковник Шелия Брайант, в то время генеральный инспектор военно-морских сил США в Европе и Африке. Брайант рассказала журналистам, что история Марии Аделы казалась ей запутанной и неубедительной: «Зачем кому-то бросать своего ребенка в Советском Союзе?» Вопросы вызывал и источник ее дохода: «Она открыла магазин и часто меняла дорогие квартиры, при том что происхождение денег было неясным».

Шелия Брайант рассказала, что Мария Адела общалась с американскими, бельгийскими, итальянскими и немецкими сотрудниками и офицерами НАТО. Она посещала многие мероприятия, организованные альянсом или вооруженными силами США, в том числе ежегодные балы НАТО и Корпуса морской пехоты США.

Помимо этого, пишет The Insider, Мария Адела с 2013 года регулярно ездила в Бахрейн, где ей удалось наладить неплохие контакты — в декабре 2014 года в аккаунте ее компании в была опубликована фотография, на которой видно, как она дарит запонки тогдашнему премьер-министру страны, принцу Халифе бин Салману Аль-Халифе.

Работа Марии Аделы в Европе закончилась вскоре после публикации расследования The Insider и Bellingcat, в котором упоминалась серия паспортов ГРУ. В сентябре 2018 года она, ничего не объяснив своим знакомым, улетела в Москву. Через два месяца после отъезда она опубликовала пост, в котором рассказала, что у нее рак, и что ее волосы снова начали расти после химиотерапии. Последний раз Мария Адела дала о себе знать спустя три года — 4 декабря 2021 года она написала Марсель ДʼАржи Смит.

Дорогая, дорогая Марсель! Есть много вещей, которые я не могу (и никогда не смогу) объяснить! Но скучаю по тебе очень и очень-очень…

В России Мария Адела — уже как Ольга Колобова — купила автомобиль Audi последней модели и приобрела небольшую студию в престижном районе Москвы, а затем — 100-метровую квартиру в элитном жилом комплексе «Селигер Сити» стоимостью около 600 тысяч евро. The Insider пишет, что Ольга Колобова продвигает контент в поддержку войны из группы «Друзья Путина» в своем аккаунте в «Одноклассниках». Согласно утекшим данным сервиса «Яндекс.Еда», она заказывала еду на адрес Пенсионного фонда России.

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