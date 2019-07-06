Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей в Швейцарии встречался с Бошировым и Петровым и посещал штаб-квартиру ВАДА. Расследование Bellingcat

Bellingcat

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, предполагаемый участник , в 2016-2018 годах не менее пяти раз ездил в Швейцарию, где участвовал в различных операциях. Об этом говорится в расследовании Bellingcat, The Insider и швейцарского издания TAMedia.

Авторы расследования установили, что в сентябре-октябре 2017 года Сергеев, судя по биллингу его телефона, несколько раз ездил в Лозанну. Первый раз он посетил район, где находится «множество государственных лабораторий», в другой — здание штаб-квартиры . В один из дней он ездил на лекцию бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

В октябре-ноябре 2017 года Сергеев в Женеве встретился с предполагаемыми сотрудниками ГРУ Русланом Бошировым (настоящее имя — Анатолий Чепига) и Александром Петровым (настоящее имя — Александр Мишкин), которых подозревают в отравлении Скрипалей. Суть операции, которую они проводили, неизвестна. В декабре того же года Сергеев вновь ездил в Швейцарию, где в это время находились Чепига и Мишкин.

В январе 2018 года Сергеев посетил Женеву в последний раз. В этот приезд он, судя по биллингу телефона, 14 раз за два дня созвонился со своим куратором, с которым позднее общался во время операции по отравлению Сергея Скрипаля.

Авторы расследования считают, что передвижения Сергеева показывают его «явный интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций, прежде всего ВАДА». По мнению участников расследования, он мог проводить операции, связанные с покушениями на убийство. Не исключают они и того, что группа Сергеева уже тогда могла готовить покушение на Скрипаля, который общался со спецслужбами Швейцарии.

Пересказал Александр Бакланов