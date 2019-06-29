Bellingcat: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей в Великобритании звонил по номеру, у которого нет владельца

Третий предполагаемый участник Денис Сергеев во время пребывания в Великобритании звонил только по одному телефонному номеру в России, у которого нет владельца. Об этом сообщается в расследовании Bellingcat, The Insider и BBC News.

В базе данных абонентов этот номер значится как «незарегистрированный», хотя российским мобильным операторам запрещено оказывать услуги связи тем, кто не предоставил паспортные данные. Также из базы удалены метаданные о звонках этого абонента. В одном из по обмену контактными данными номер значится под именем «Амир — Москва».

Сергеев находился в Великобритании 2-4 марта 2018 года. Там он обменивался сообщениями в мессенджерах (в том числе Telegram) и пересылал большие файлы; их размер соответствует размеру фотографии в высоком разрешении. За день до отравления Скрипалей Сергеев был в том же районе Лондона, где в это время находились другие подозреваемые в покушении — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. В остальное время он почти не выходил из отеля.

Передвижения Сергеева в 2017-2018 годах показывают, что он ежедневно приезжал по московскому адресу, где находится штаб-квартира ГРУ. По информации источников BBC News, Сергеев служит там в звании генерал-майора. Bellingcat и The Insider также ранее сообщали об этом, предполагая, что именно Сергеев мог руководить покушением на Скрипалей.