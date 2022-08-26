«Приехали москвичи и думали, что здесь дураки собрались» Евгений Ройзман дал первое интервью в статусе обвиняемого. Кратчайший пересказ
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Изначально у оперативников стояла задача что-то найти — золото, валюту, деньги — и сразу меня этапировать в Москву. Но у меня ничего незаконного нет. Я не отрицаю то, что я говорил про войну в Украине. У них были планы на музей, но, судя по всему, их осадили. Неожиданно оказалось, что центров принятия решений несколько. Думаю, при выборе меры пресечения сыграла роль эмоциональная составляющая: следователь говорил, что «Ройзман может покинуть страну, потому что у него есть загранпаспорт». Но его изъяли при обыске, тот же самый следователь. Это ложь и откровенное неуважение. Приехали москвичи и думали, что здесь дураки собрались. Но судья показала, что в Екатеринбурге люди со своим мнением, с которым надо считаться. Даже московские следователи понимают, что эта история совершенно не юридическая. Я благодарен всем, кто меня поддержал; для меня было неожиданно увидеть заявление Куйвашева, который много лет является моим врагом. Я не политик, я просто здесь живу и много пытаюсь сделать для своего города и страны. Меня не надо поддерживать, лучше поддержите мой фонд. Я сейчас стараюсь делать все, чтобы меня не закрыли раньше времени, но если до этого дойдет, у меня руки развязаны.
Это приблизительный пересказ интервью Евгения Ройзмана изданию Itʼs My City. Заявления политика значительно сокращены и отредактированы с сохранением общего смысла.