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В целом обстановка в зоне напряженная. Наш противник — преступный режим, с украинцами мы один народ и желаем одного: чтобы Украина была независимым от Запада дружественным России государством. ВСУ подтягивают на передовую все резервы, в том числе неподготовленные силы теробороны — их фактически обрекают на уничтожение. Заградотряды из националистов расстреливают всех, кто пытается бежать. Ежесуточно ВСУ теряют 600-1000 человек убитыми и ранеными. Мы не стремимся быстро продвигаться, потому что бережем каждого солдата, и это сокращает количество жертв среди мирного населения. На херсонском направлении — непростая ситуация. В самом городе есть проблемы со снабжением. НАТО требует от Украины наступательных операций, не считаясь ни с какими жертвами. Есть данные, что Киев может применить запрещенные методы войны. Наша задача — сохранить жизни, поэтому мы осуществляем вывоз населения. Дальнейшие планы в отношении Херсона будут зависеть от ситуации. Не исключаю принятия непростых решений.

Это приблизительный пересказ интервью командующего вторжением в Украину Сергея Суровикина, которое он дал российским государственным СМИ. В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию об обстановке на фронте, которую распространяют стороны конфликта; относитесь к ней с осторожностью.

Кто такой Сергей Суровикин

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской

Кто такой Сергей Суровикин

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской