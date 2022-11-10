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Вооруженные силы Украины, вероятно, освободили город Снигиревка в Николаевской области.

Украинские СМИ и телеграм-каналы распространили видео, где украинский военнослужащий, стоя в окружении солдат и местных жителей, говорит, что город освобожден 10 ноября. Судя по записи, видео снято в . Генштаб ВСУ пока не подтверждал, что украинские военные заняли город.

9 ноября в соцсетях появилась фотография украинского флага, который, как утверждалось, якобы установили на западе Снигиревки. Где и когда сделали снимок, неясно. Вечером того же дня назначенный Россией глава «администрации» Снигиревки Юрий Барбашов заявил РИА Новости, что украинские войска не достигли успеха в наступлении на Снигиревку.

Снигиревка находилась под контролем российской армии с марта. Перед «референдумом о присоединении» украинских территорий к России Снигиревку включили в состав Херсонской области, после чего власти РФ аннексировали город, как и другие захваченные территории.

Снигиревка — важный логистический узел, поскольку здесь сходятся все дороги в центральной части российского плацдарма на правом берегу Днепра. Через него проходит железная дорога из Кривого Рога в Николаев и из Херсона на север. Российские войска удерживали Снигиревку для потенциального продвижения в сторону Николаева.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.

9 ноября российское командование объявило об отводе войск с правого берега Днепра. На тот момент, по расчетам «Медузы», Россия контролировала около 4% территории Николаевской области. В случае полного выхода с правой стороны Днепра Вооруженные силы РФ потеряют всю находящуюся под их контролем территорию Николаевской области.

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