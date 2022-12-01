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новости

Война Двести восемьдесят первый день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 ноября читайте здесь.

Главные новости:

  • Херсон полностью остался без света из-за российских обстрелов.
  • Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования действий России в Украине.
  • Запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, введенный в первый день войны, в очередной раз продлен.
  • Пентагон заключил контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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В России второй раз за год выросли тарифы на ЖКХ

Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение составил 9%. Соответствующее постановление правительства, было принято в середине ноября.

Повышение тарифов на ЖКХ в России обычно происходит раз в год, в июле. С 1 июля 2022 года рост тарифов составил в среднем 4%. Но в сентябре Минэкономразвития анонсировало вторую за год индексацию тарифов, сославшись на необходимость «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».

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Российская экономика не рухнула из-за войны и санкций. Переживет ли она мобилизацию и аннексию? Спойлер: все очень плохо

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Пентагон заключил контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины

США, сообщает Reuters, обещали поставить Украине восемь передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые можно использовать для борьбы с беспилотниками. Два таких комплекса передали Украине в ноябре, оставшиеся пять будут отправлены ей после того, как их изготовят.

«NASAMS — это лишь последнее в разнообразном наборе средств противовоздушной обороны, которые мы поставляем Украине», — сказал Билл Лапланте, заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению.

ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) разработан совместно разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon, писал ТАСС. В основе комплекса — авиационные ракеты класса «воздух — воздух», адаптированные для пуска с наземной установки.

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Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

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Франция начала работать над созданием специального трибунала по «преступлению агрессии» России в Украине

Как сообщается на сайте французского МИД, работа ведется совместно с европейским и украинскими партнерами.

Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовали силы в поддержку как украинского правосудия, так и Международного уголовного суда, который компетентен проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности.

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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ

Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, напоминает «Интерфакс». Запрет на полеты в эти аэропорты гражданских рейсов действует с первого дня войны и регулярно продлевается — на этот раз до 9 декабря.

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Херсон полностью остался без света

Из-за российских обстрелов в ночь на 1 декабря в освобожденном Херсоне было прервано электроснабжение, сообщил глава Херсонской области Ярослав Янушевич. Специалисты «Херсоноблэнерго», добавил он, работают над восстановлением электроснабжения.

Российские войска отступили из Херсона в начале ноября, 11 ноября в город вернулись украинские военные. Электроснабжение части районов Херсона было восстановлено несколько дней назад.

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МВД РФ объявило в федеральный розыск адвоката Илью Новикова. Он защищал Олега Сенцова и Надежду Савченко

Илья Новиков участвовал в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он был защитником на процессах против ФБК и «Мемориала», представлял интересы летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года Новиков живет в Киеве.

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Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важным событиями 271-го войны в Украине. Спасибо, что вы с нами.