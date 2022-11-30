На Запорожской АЭС, которую контролируют российские войска, сменили директора

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Концерн «Росэнергоатом» объявил о назначении нового директора Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Рената Карчаа, советника генерального директора «Росэнергоатома».

«Новым директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО „Эксплуатирующая организация Запорожской электростанции“ стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя занимал позицию главного инженера», — сказал представитель «Росэнергоатома» в интервью телеканалу «Россия 24». Карчаа также заявил, что Черничук несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией.

Представитель «Росэнергоатома» отдельно отметил, что руководящие должности на ЗАЭС по-прежнему занимают сотрудники прежнего коллектива.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с первых дней войны в Украине. В начале октября стало известно о задержании бывшего генерального директора станции Игоря Мурашова. Его обвинили в сотрудничестве с украинскими властями и «дискредитации органов власти РФ». 3 октября Мурашова передали на подконтрольную Украине территорию.

Президент России Владимир Путин 5 октября распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность и передать управление станцией «Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС». 1 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что сотрудникам станции поставили крайние сроки заключения контракта с «Росатомом» — некоторым до 2 ноября, другим до декабря. 28 ноября Генштаб Украины сообщил, что на территорию станции перестали пускать сотрудников, отказавшихся заключить контракт.

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«Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима» Сотрудники Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, рассказали The Telegraph о пытках и задержаниях

Что происходит на Запорожской АЭС

«Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима» Сотрудники Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, рассказали The Telegraph о пытках и задержаниях