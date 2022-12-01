Глава МИД Украины: два украинских посольства получили письма с угрозами

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Помимо посольства Украины в Мадриде, еще два представительства страны за рубежом получили письма с «очень конкретными угрозами». Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба агентству «Укринформ» во время заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

По словам министра, посольства получили угрозы 30 ноября и 1 декабря. Кулеба не стал уточнять, о каких угрозах идет речь и где находятся украинские посольства, получившие такие письма. Он пообещал, что вскоре ведомство выступит с официальным комментарием по этому поводу.

На вопрос агентства, является ли взрыв в посольстве Украины в Испании новой формой террора против украинцев за рубежом, Кулеба ответил:

Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию.

Происшествия в посольствах свидетельствуют о «целенаправленной широкомасштабной кампании» против Украины, считает Кулеба. Он заверил, что ответственные за это понесут наказание.

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30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого сотрудник службы безопасности получил легкое ранение. Взрывное устройство находилось в письме, адресованном послу Сергею Погорельцеву. Он допустил, что за отправкой пакета с взрывным устройством могла стоять Россия

После этого происшествия стало известно, что в последнюю неделю в Испании письма с бомбами отправили премьер-министру Педро Санчесу, в министерство обороны страны, в посольство США в Мадриде, на авиабазу в городе Торрехон-де-Ардос, а также на адрес компании Instalaza, которая поставляет оружие Киеву.

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